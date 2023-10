Ex-lateral do Palmeiras oficializa rescisão com a Ponte Preta e se aposenta aos 32 anos

O lateral-direito Gabriel Silva oficializou sua rescisão e não defenderá mais a Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos vinha sofrendo com problemas físicos e não só deixará o clube paulista como também encerrará a carreira. Longe dos gramados, o atleta afirmou que se dedicará à família e também à sua escolinha de futebol.

No fim de setembro, o então coordenador técnico João Brigatti já tinha antecipado a notícia, dizendo que a rescisão estava na fase final. Gabriel Silva abriu mão de valores que teria direito até o fim do Paulistão, enquanto a Ponte Preta irá pagar dois meses de salário atrasados, um já quitado no momento da rescisão.

Gabriel Silva chegou à Ponte Preta no começo de agosto após longa passagem no Saint-Étienne, da França, mas não conseguiu sequência, pois sofreu com lesões. Atuou como titular apenas em dois jogos: no empate sem gols com o Botafogo-SP e na vitória por 1 a 0 contra o Londrina, sendo substituído no segundo tempo em ambos. A partida diante do Londrina, em 25 de agosto, foi a última do jogador.

O lateral-direito começou na base do Rio Claro, mas se destacou mesmo no Palmeiras, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2009. Como profissional, teve boa sequência no time alviverde em 2010 e 2011 e foi para o futebol italiano, passando por times como Udinese e Genoa. Após passagem no Granada, da Espanha, voltou à Itália, mas logo se transferiu para o Saint-Étienne, vestindo a camisa do clube entre 2017 e 2023.

Sem Gabriel Silva, a Ponte Preta se concentra na reta final da Série B para se livrar do rebaixamento. O time está em 16º lugar, um fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, 17º, com 33. Na 33ª rodada, a Ponte Preta encara o Ituano, em jogo marcado para segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).