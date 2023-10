Nova divisão, Série A4 do Paulista começará em janeiro e garantirá os 16 times na Copa Paulista

O Conselho Técnico da nova divisão do futebol paulista foi realizado na manhã desta quinta-feira e trouxe várias definições. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a competição se chamará Série A4 do Campeonato Paulista, iniciará em 28 de janeiro e garantirá os 16 times na Copa Paulista no segundo semestre.

O Paulista A4 será disputado por 16 times, que se enfrentarão em turno único. Ao fim de 15 rodadas, os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados para o Campeonato Paulista Sub-23 (2ª. Divisão).

O mata-mata começará nas quartas de final e será disputado com jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vantagem será para o time que tiver melhor campanha geral. O torneio será no formato sub-23, com permissão apenas para cinco atletas acima dessa idade.

Outro ponto interessante é que todos os times estarão aptos a disputar a Copa Paulista no segundo semestre, o que deixará a competição com mais participantes. A Copa Paulista é bastante visada, pois o campeão escolhe participar da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil na temporada seguinte, enquanto o vice fica com a vaga restante.

Os 16 participantes do primeiro Paulista A4 serão América, Audax, Barretos, Francana, Independente, Jabaquara, Joseense, Nacional, Penapolense, Rio Branco, Taquaritinga, São-Carlense, Ska Brasil, União Barbarense, Vocem e XV de Jaú.