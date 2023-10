Tombense vira contra o Vila Nova, respira e complica adversário na briga pelo G-4 da Série B

Foi com emoção, mas o Tombense conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após cinco jogos para seguir sonhando em se salvar do rebaixamento. Na noite desta quinta-feira, em um dos jogos que abriram a 33ª rodada, o time mineiro saiu atrás no placar, mas com dois gols de Fernandão nos últimos minutos, venceu o Vila Nova, de virada, pelo placar de 2 a 1.

Com o resultado, o Tombense foi aos 31 pontos e ficou apenas três de deixar a zona de rebaixamento. A Ponte Preta, que ainda joga na rodada e é o primeiro time fora da zona da degola, tem 34. Já o Vila Nova se complicou na briga pelo acesso. Com 51 pontos, o time goiano é nono colocado e está quatro atrás do Juventude, que tem 55 e é o primeiro time dentro da zona de acesso.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com chances para os dois lados. Tanto que não demorou para o placar sair do zero. Aos 17 minutos, Lourenço recebeu na entrada da área, deixou um zagueiro para trás e com estilo, mandou a bola noo ângulo, sem chances para o goleiro Léo Lang, colocando o Vila Nova em vantagem na partida.

Depois disso, o Tombense se lançou ao ataque em busca do gol de empate. As melhores chances foram aos 22 minutos, quando Zé Ricardo arriscou um chute forte e tirou tinta da forquilha do Vila Nova. Já nos acréscimos, aos 47, Bruno Matias apareceu livre na área, mas pegou torto na bola e mandou para fora. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do intervalo, o Tombense teve a chance de deixar tudo igual aos 26 minutos. Depois de um cruzamento, Fernandão cabeceou e Eduardo Doma acabou colocando a mão na bola. No primeiro momento, o árbitro não marcou pênalti, mas após analisar as imagens do VAR, voltou atrás e confirmou a penalidade. O próprio atacante foi para a cobrança e isolou, mandando longe do gol.

Porém, o atacante deu a volta por cima e nos últimos minutos, fez dois gols e deu a vitória para a Tombense. Aos 41, Alex Sandro cruzou na área e o camisa 9 ganhou de cabeça dos zagueiros e mandou no cantinho. O gol ainda foi revisado pelo VAR por uma possível posição irregular do meio-campista que fez o cruzamento, mas logo foi confirmado.

Já o gol da virada saiu aos 49. Marcelinho cruzou na área, Fernandão se antecipou ao zagueiro, ficou com a bola e bateu de primeira, cruzado, sem chances para o goleiro adversário. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória emocionante da Tombense por 2 a 1.

Agora, os dois times só voltam a campo no dia 28, para a disputa da 34ª rodada. Em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Vila Nova faz um clássico contra o Atlético-GO às 19h. Antes, às 15h, o Tombense encara a Chapecoense, fora de casa, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 1 VILA NOVA

TOMBENSE - Léo Lang; Pedro Costa (Kevin), Ednei, Roger Carvalho e Guilherme Santos (Alex Sandro); Zé Ricardo (Egídio), Bruno Matis e Matheus Frizzo (Janderson); Kleiton (Marcelinho), Fernandão e Keké. Técnico - Moacir Júnior.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano, Igor Henrique (Henrique Almeida) e Lourenço (Marlone); Juan Christian (Sousa), Caio Dantas (Éverton Brito) e Guilherme Parede (Marquinhos Pedroso). Técnico - Lisca.

GOLS - Lourenço, aos 17 minutos, do primeiro tempo. Fernandão, aos 41 e aos 49 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Sandro, Matheus Frizzo e Zé Ricardo (Tombense) e Eduardo Doma, Igor Henrique e Marquinhos Pedroso (Vila Nova).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG).