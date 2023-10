CBF adia para domingo o duelo entre Chapecoense e Sport pela Série B

Após não conseguir embarcar para São Paulo, o duelo entre Sport e Chapecoense pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve que ser reagendado. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), remarcou, em caráter excepcional, a partida para domingo, às 18 horas, na Ilha do Retiro, no Recife.

A aeronave que levaria a delegação catarinense para Recife (PE) não conseguiu pousar no aeroporto de Chapecó (SC) por conta de questões climáticas.

A região está sendo atingida por fortes chuvas, impossibilitando pousos e decolagens. Como a logística foi afetada e não haveria mais tempo hábil para se cumprir todos os ritos do regulamento, não houve outra alternativa a não ser a alteração da data.

O avião da GOL chegou a dar mais de três voltas na cidade de Chapecó, mas não recebeu o sinal positivo para pouso e teve que retornar. A aeronave levaria a delegação da Chapecoense até Guarulhos, onde fariam conexão rumo a Recife.

A Chapecoense ocupa a 17ª colocação da Série B, com 33 pontos. A Ponte Preta, no 16º lugar, com 34.