Agenda do Pan de Santiago: Brasil tem Viviane Pereira no boxe e dupla nos saltos ornamentais

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, têm sua cerimônia de abertura no Estádio Nacional nesta sexta-feira, mas, antes disso, o Brasil já entra em ação. Medalhistas de prata no Pan de Toronto, em 2015, Ingrid Oliveira e Giovana Pedroso estão juntas novamente para brigar por medalha na plataforma de 10 metros nos saltos ornamentais.

No boxe, Viviane Pereira enfrentará a argentina Lorena Balbuena na categoria até 75kg. A transmissão será feita pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e pelo PanAm Sports Channel.

Confira abaixo a programação do dia no Pan:

BEISEBOL

9h30 - Fase de classificação - Colômbia x Cuba

BOXE

11h - Boxe feminino - até 75kg - oitavas de final

12h - Viviane Pereira x Lorena Balbuena-ARG

12h30 - Boxe masculino - até 80kg - oitavas de final

SALTOS ORNAMENTAIS

11h - Plataforma de 10m - Classificação (Ingrid Oliveira e Giovana Pedroso)

CERIMÔNIA DE ABERTURA

20h