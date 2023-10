Verstappen lidera único treino livre do GP dos Estados Unidos de F-1

O holandês Max Verstappen se impôs no primeiro e único treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O tricampeão mundial guardou seu melhor rendimento para a parte final da sessão e foi o mais veloz, à frente da Ferrari do monegasco Charles Leclerc e da Mercedes do britânico Lewis Hamilton, no Circuito das Américas, em Austin.

O campeão da temporada por antecipação registrou o tempo de 1min35s912, pouco à frente de Leclerc (1min36s068). Hamilton se manteve por perto, com 1min36s193. E o quarto mais veloz foi o pressionado Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull. O mexicano anotou 1min36s212 e contou com parte da torcida nas arquibancadas.

A sessão foi marcada pelo bom desempenho do tailandês Alexander Albon, que liderou grande parte da sessão. O piloto da Williams terminou com o sétimo tempo: 1min36s492. Outro destaque foi o retorno do australiano Daniel Ricciardo, que desfalcara a equipe AlphaTauri nos últimos quatro GPs - o neozelandês Liam Lawson o substituiu.

O treino contou com atualizações dos carros da Mercedes, Aston Martin e Haas, que não chegaram a surpreender nesta sessão. Pela Aston Martin, o canadense Lance Stroll completou apenas cinco voltas no traçado por causa de um problema de superaquecimento no freio dianteiro.

O primeiro treino do fim de semana foi importante também porque é a única sessão livre de todo o GP americano. Como a etapa terá corrida sprint, a programação reserva apenas uma atividade livre na pista antes do primeiro treino classificatório, ainda nesta sexta, para a corrida de domingo.

Pilotos e equipes, portanto, mandaram para a pista quase tudo que tinham à disposição para testar, visando as sessões classificatórias que terão pela frente. Surpreendeu assim o fato de as equipes McLaren e Aston Martin não terem testado os pneus macios para o restante do fim de semana.

Os pilotos voltam para a pistas às 18 horas desta sexta-feira, pelo horário de Brasília, para a definição do grid de largada de domingo. No sábado, eles vão disputar o treino classificatório para a corrida sprint às 14h30. A prova curta está marcada para as 19h. No domingo, a corrida principal do fim de semana tem largada às 16h.

Confira o resultado da primeira sessão do GP dos Estados Unidos:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min35s912

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min36s068

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min36s193

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min36s212

5º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s472

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min36s474

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s492

8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min36s533

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min36s702

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min36s705

11º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min36s987

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min37s066

13º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min37s104

14º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min37s152

15º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min37s256

16º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min37s418

17º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min37s517

18º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min37s840

19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min38s420

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min39s940