Brandt festeja 300 jogos no Alemão com gol da vitória e liderança ao Borussia Dortmund

Julian Brandt vive uma relação de amor e ódio com a torcida do Borussia Dortmund. Por vezes é criticado, mas em grande parte é tratado como ídolo e líder do atual elenco. Nesta sexta-feira, o meia de 27 anos completou 300 jogos no Campeonato Alemão em grande estilo. O meia marcou o belo gol da vitória da equipe, no Signal Iduna Park, em Dortmund, por 1 a 0, sobre o Werder Bremen. O resultado colocou o time na liderança provisória da competição.

Brandt apareceu entre os marcadores, já aos 21 minutos da segunda etapa, após excelente assistência de Emre Can, para conseguir superar o até então intransponível goleiro Zetterer, com uma bela cavadinha.

Apesar de atuar em casa, e propor o jogo desde o apito inicial, o Borussia sofreu bastante com a postura fechada dos visitantes. Na primeira etapa, foram raras as oportunidades claras. Na melhor delas, Malen parou em Zetterer, que voltou a trabalhar bem no começo da etapa final, mas nada pôde fazer no lance de Brandt, eleito o homem, da partida e substituído sob enorme aplauso aos 44 do 2º tempo.

Njinmah, que entrou no Werder Bremen após a equipe levar o gol, quase estraga a festa em Dortmund após uma saída errada da equipe da casa. O atacante apareceu na cara de Kobel e bateu cruzado, para grande defesa, com os pés, aos 36 minutos.

O jogo ficou aberto nos minutos finais, com o Borussia Dortmund desperdiçando chances de definir a vitória, duas delas com Reina, e correndo riscos atrás. Mas a defesa se manteve firme, com Hummels e Schlotterbeck ganhando todos os lances para ajudar o time da casa a chegar aos 20 pontos.

Apesar de ter subido para o topo da tabela, há a possibilidade de volta para a quarta posição, na qual entrou em campo, com os jogos deste sábado. Então líder, com 19 pontos, o Bayer Leverkusen tentará reassumir a posição em visita ao Wolfsburg. Também de olho no primeiro lugar, Stuttgart, (18) e Bayern de Munique (17) jogam neste sábado. O Stuttgart visita o Union Berlim, sensação da edição passada, enquanto o atual campeão Bayern encara o Mainz fora de casa.