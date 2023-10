Mirassol e Guarani empatam sem gols em confronto direto e seguem fora do G-4 da Série B

Mirassol e Guarani entraram em campo nesta sexta-feira para ingressarem, mesmo que de forma provisória, no G-4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo paulista da 33ª rodada foi muito equilibrado, de forte marcação e terminou com o empate sem gols no estádio Campos Maia, em Mirassol.

Com um ponto para cada, o Guarani permaneceu em quinto lugar, agora com 55 pontos, empatado com o Juventude, porém, com uma vitória a menos (16 a 15). O time gaúcho ainda entra em campo na rodada, em casa, diante do Londrina. Já o Mirassol teve sua sequência de quatro vitórias seguidas interrompida, seguindo em sétimo, com 53.

Com cara de decisão, o duelo entre paulistas começou bastante estudado. Nenhuma das equipes queria dar espaço e chance ao erro. Muito pegado, principalmente no meio de campo, tanto Guarani, quanto o Mirassol demoraram para engrenar em campo.

Diante da torcida, foram os donos da casa que tiveram mais iniciativa de buscar o gol, mas abusaram de cruzamentos, que, na maioria das vezes, percorria toda a área e sem perigo algum ao adversário.

O Guarani era mais cauteloso e valorizava a posse da bola, trocando passes na linha defensiva. O time de Campinas pouco acelerava as jogadas e buscava aproveitar a bola parada, em cobranças de faltas e escanteios, mas todas sem sucesso. Sem muita inspiração e com bastante equilíbrio, a primeira etapa terminou sem nenhuma finalização ao alvo.

A segunda etapa não voltou muito diferente. Com o equilíbrio na posse de bola prevalecendo. Aos 11 minutos, enfim tivemos a primeira finalização a gol e foi pelo lado do Guarani. Lucas Araújo recebeu de João Victor, mas chutou no meio do gol, mas serviu para as estatísticas. O lance deu uma animada no jogo. O Mirassol tentou responder no jogo aéreo. Após cruzamento, Guilherme Biro apareceu livre na segunda trave, mandou para o meio da área, mas ninguém completou para as redes.

Com o passar do tempo, os times começaram a se expor mais e arriscaram algumas finalizações de fora da área. Gabriel cortou para o meio e quase acertou o ângulo de Pegorari. A resposta do Guarani veio em contra-ataque de Bruno José, que quase encobriu Muralha.

Na reta final, a ansiedade de definir atrapalhou os times, que começaram a tomar decisões erradas na hora das conclusões. Nos acréscimos, Julimar até balançou as redes para o Mirassol, mas o atacante dominou a bola com o braço e o empate persistiu até o fim. Foi mais justo, no entanto, ruim em termos de briga pelo acesso.

Na próxima rodada, os times seguem fazendo confrontos estaduais. O Guarani recebe o Botafogo-SP, na sexta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Já o Mirassol atua no sábado, às 15h30, contra o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 GUARANI

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Gabriel (Camilo), Danielzinho e Chico Kim (Fernandinho); Negueba (Julimar) e Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Lucas Araújo (Bernardo) e Bruninho (Régis); Pablo Thomaz (Bruno José), João Victor (Iago Teles) e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS - Alan Santos e Pegorari (Guarani); Rodrigo Sam e Guilherme Biro (Mirassol).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 65.670,00.

PÚBLICO - 5.545 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).