Zarco bate Martín na última volta, leva Etapa da Austrália e desencanta na MotoGP; Bagnaia é 2º

Em uma corrida com emoção guardada para as voltas finais, o francês Johann Zarco conquistou a sua primeira vitória na categoria-rainha da MotoGP ao levar a Etapa da Austrália após uso de uma tática errada de Jorge Martín. O espanhol liderou por boa parte, mas viu seu pneu ceder e acabou perdendo quatro posições no momento derradeiro da corrida, que foi antecipada para sábado devido a precisão de mau tempo para domingo.

Martín iniciou a corrida na pole com o pneu traseiro macio e não teve dificuldade em se manter na liderança por quase toda a corrida. O espanhol só não contava com o desgaste do pneu, que derreteu na última volta. Ele tinha mais de dois segundos de vantagem para seus rivais, o que acabou não sendo suficiente para que vencesse a etapa.

"Não tomamos a decisão certa, mas agora é fácil, olhando de fora, ver qual era o pneu certo. Estou contente, acho que fizemos um grande fim de semana: uma pole muito boa, pilotei de forma muito suave e controlada, sabendo que podia estar muito no limite no fim da corrida, mas não esperava essa queda do pneu e perdi os três segundos que tinha. Mas é o que é. Temos de seguir remando", disse o espanhol, em entrevista ao Danz.

Zarco, que fez uma corrida consistente, aproveitou-se de um problema de Martin para acabar com a seca na categoria-rainha. O francês atacou o pelotão da frente restando seis voltas para o fim da corrida. Foi nesse momento que assumiu a quarta posição e remou até o primeiro lugar.

"Estava sem vencer há muitas corridas. Tenho uma moto competitiva nos últimos três anos, mas os outros pilotos da Ducati também. Eu precisava dessa vitória. Tinha muita velocidade desde o começo, mas depois de três ou quatro voltas já pensei que precisava começar a controlar o desgaste. Sabia que o Martín tinha optado pela opção macia, mas antes de pensar em ultrapassá-lo, precisava superar os demais", afirmou o francês.

Zarco teve ao seu lado no pódio o atual líder da temporada, Francesco Bagnaia, que terminou na segunda colocação. O também italiano Fabio Di Giannantonio foi o terceiro, à frente do sul-africano Brad Binder.

Com a segunda posição na Etapa da Austrália, Bagnaia chegou aos 366 pontos, contra 339 de Martin. Bezzecchi é o terceiro, com 293. Ainda na disputa pelo campeonato, Binder é o quarto, com 224.

Ainda neste sábado, se o clima permitir, acontecerá a corrida sprint da Etapa da Austrália de Moto GP, em Phillip Island. A largada está prevista para as 23h (horário de Brasília).

Confira o resultado da Etapa da Austrália:

1.º -Johann Zarco (FRA/Pramac), em 40min39s446

2.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 0s201

3.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini), a 0s477.

4.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 0s816?5.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 1s008

6.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 8s827?7.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 9s283

8.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 9s387

9.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 9s696

10.º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 12s523

11.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 13s992

12.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 17s078

13.º - Miguel Oliveira (POR/Asprilia), a 19s443

14.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 20s949.

15.º - Marc Marquez (ESP/Hondai), a 21s118

16.º - Augusto Fernández (ESP/KTN), a 32s538

17.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 37s663

18.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 37s668

19.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 37s758

Não completaram: Augusto Fernández (ESP/KTN) e Joan Mir (ESP/Repsol Honda).