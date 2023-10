Portuguesa-RJ renova com técnico para 2024

A Portuguesa-RJ já definiu qual será o treinador em 2024, ano em que o clube completa 100 anos desde a fundação. A diretoria optou por manter o nome de Caio Couto, campeão da Copa Rio de forma invicta nesta temporada e que avançou até as quartas de final da Série D, ficando a apenas um jogo do acesso à Série C do ano que vem.

Em 2024, Caio terá a missão de comandar a Lusa nas disputas do Cariocão, Brasileirão Série D e Copa Rio. Além destas, pode conseguir também uma vaga na Copa do Brasil caso o Fluminense conquiste a Libertadores ou então o Flamengo se classifique de forma direta para a mesma competição via Brasileiro, fator que abriria mais vagas nas primeiras fases do torneio.



Caio Couto foi contratado para assumir a função de treinador principal da Portuguesa-RJ ainda em 2023, após comandar o Audax Rio na primeira divisão do Carioca. Desde então, esteve à beira do campo em 28 jogos, conquistando 15 vitórias, 10 empates e apenas três derrotas, com um aproveitamento de 65,4% dos pontos disputados. Sua equipe ainda balançou as redes 50 vezes (média de 1,7 gol por jogo) e sofreu 25 gols (média de 0,8 gol por jogo).



Aos 47 anos de idade, o profissional possui a Licença B para treinadores da CBF Academy e está tirando a Licença A. Coleciona passagens por clubes como Botafogo, Fluminense, Seleção Brasileira feminina, Santos feminino, entre outros. Dentre suas principais conquistas estão o Sul-Americano feminino sub-20, com o Brasil, e o Brasileiro feminino, pelo Santos.

Além disso, também foi vice-campeão Paulista de 2016 e 2017 (Santos), vice-campeão da Copa do Brasil 2013 (Vitória-PE), campeão Pernambucano 2012 (Vitória-PE) e possui mais sete títulos trabalhando pelas categorias de base de Fluminense e Botafogo. Em 2017, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro na modalidade feminina pela FPF e CBF, respectivamente.