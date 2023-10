Com hat-trick de Griezmann, Atlético de Madrid supera o Celta e já faz sombra no líder Real

O Atlético de Madrid deu mais um passo neste sábado para desbancar o rival Real Madrid da liderança do Campeonato Espanhol. Com um jogo a menos, o time de Diego Simeone está somente três pontos atrás na classificação após grande triunfo na casa do Celta de Vigo, por 3 a 0. O atacante francês Griezmann foi o nome do jogo, ao anotar todos os gols dos visitantes, agora na segunda colocação.

Desde o triunfo sobre o rival Real no clássico que o time colchonero só ganha. Com o triunfo deste sábado, já são cinco seguidos, deixando o início ruim para trás e já se consolidando como um dos candidatos a desbancar a equipe de Carlo Ancelotti.

A vitória em Vigo foi bastante facilitada com a expulsão de Vilar, que antes de levar o vermelho já tinha cometido um pênalti em Morata. Griezmann cobrou bem, deslocando o goleiro, e colocou o Atlético em vantagem, antes do intervalo.

Após o descanso, na base dos contragolpes, o Atlético definiu. Aos 20, Griezmann recebeu livre pela direita e tentou cruzar, mas pegou errado na bola e acabou mandando no gol, enganando o goleiro.

O francês definiu aos 31 minutos, em bela jogada coletiva do Atlético, com velocidade, corta-luz e assistência de Molina para o dono da noite fechar o placar e levar a equipe aos mesmos 22 pontos do Girona, porém com melhor saldo de gols: 15 a 8.

O time de Simeone pode ser ultrapassado neste domingo com o complemento da 10ª rodada, já que Girona recebe o Almeria e o Barcelona, com 21 pontos, encara o Athletic de Bilbao em seus domínios. Ambos, contudo, também ficarão com uma partida a mais. O Atlético de Madrid tem um jogo atrasado da quarta rodada diante do Sevilla, por fazer, no Wanda Metropolitano. Na ocasião, o adversário foi disputar a final da Supercopa da Europa com o Manchester City.