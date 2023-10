Criciúma supera CRB no Rei Pelé e se mantém forte na briga pelo acesso na Série B

Brigando pelo acesso, o Criciúma mostrou força e venceu por 1 a 0 o CRB neste sábado, em partida disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Claudinho, aos cinco minutos do segundo tempo.

Após esta importante vitória, o Criciúma chegou aos 54 pontos e subiu para a sexta colocação, se aproximando novamente do G-4, enquanto o CRB, que perdeu em casa pela primeira vez em cinco meses, estacionou nos 49 e manteve a 10ª colocação.

O primeiro tempo foi bastante amarrado, com poucas oportunidades de gol para cada time. O lance mais forte aconteceu apenas na reta final, quando Hygor aproveitou cruzamento e acertou o gol após finalização de cabeça. No entanto, o árbitro marcou impedimento após rápida análise do VAR. Eder e Barreto também chamaram atenção a favor dos catarinenses, enquanto Anselmo Ramon, João Paulo e Hereda chegaram com perigo para os alagoanos.

O que faltou no começo, sobrou na etapa final. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Claudinho aproveitou um lindo passe do atacante Eder, pegou de primeira e surpreendeu o goleiro Diogo Silva, para colocar o Criciúma em vantagem no marcador. A resposta do CRB foi com Lucas Lima e Anselmo Ramon, que não conseguiram ter sucesso.

Atrás do placar, o CRB avançou para o ataque e aos 29 minutos, Bruno Silva invadiu a área e cruzou na primeira trave, mas Rodrigo subiu para cortar. Em seguida, Rafael Longuine arriscou de fora e pegou mal na bola. A melhor oportunidade dos alagoanos aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando Anselmo Ramon recebeu livre, embaixo da trave. A finalização forte explodiu no goleiro Gustavo.

Nos acréscimos, Rafael Longuine tentou finalização de fora da área e exigiu mais uma boa defesa de Gustavo na partida, o que ajudou a garantir os três pontos para o Criciúma, mantendo o time catarinense vivo na briga pelo acesso.

O Criciúma volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 15h30, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O compromisso seguinte do CRB será no Estádio do Café, no domingo (29), contra o Londrina, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 CRICIÚMA

CRB - Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Ramon Menezes e Guilherme Romão (Hereda); Falcão, Juninho Valoura (Renato), Lucas Lima (Rafael Longuine), Léo Pereira (Bruno Silva) e João Paulo (Hyuri); Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Hélder), Rodrigo, Wallisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson (Léo Costa), Barreto, Claudinho (Cristovam) e Fellipe Mateus; Eder (Fabinho) e Hygor (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Claudinho, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walisson Maia e Cristovam (Criciúma).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).