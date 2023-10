Juventude busca empate duas vezes diante do Londrina e se mantém no G-4 da Série B

Apesar de ter ficado duas vezes atrás no placar, o Juventude conseguiu um resultado importante para se manter no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em jogo válido pela 33ª rodada, o time gaúcho empatou por 2 a 2 com o Londrina, no estádio do Alfredo Jaconi. Do outro lado, o rival continua em apuros na briga contra o rebaixamento.

O Juventude chegou ao sexto jogo sem derrota e aparece na terceira colocação, com 56 pontos, mesma pontuação do Sport, que ainda joga na rodada e pode ultrapassá-lo. O resultado foi inesperado porque o time gaúcho era favorito à vitória e, em tese, deixou de somar dois pontos. Já o Londrina segue amargando a vice-lanterna com apenas 26 pontos. A Ponte Preta, primeiro time fora da zona de queda, tem 34.

O duelo começou bastante movimentado, tanto que não demorou para o zero sair do placar. Aos 10 minutos, Ariel foi avançando e arriscou um chute forte, da entrada da área, que desviou na zaga e acabou enganando o goleiro Thiago Couto, deixando o Londrina em vantagem. Mas, a resposta do Juventude também foi em forma de gol. Aos 30, Nenê cobrou escanteio e Jean Irmer subiu mais alto que os defensores para deixar tudo igual.

Apesar do gol, o Londrina não se intimidou e conseguiu pular na frente do placar mais uma vez, ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Iago Dias roubou a bola no campo defensivo e disparou. Ao chegar na entrada da área, ele esperou a saída do goleiro Thiago Couto para mandar para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Juventude teve a chance de deixar tudo igual. Aos dez minutos, Gabriel Taliari foi derrubado na área. No primeiro momento, o árbitro não marcou pênalti, mas depois de analisar as imagens na cabine do VAR, ele voltou atrás da decisão e assinalou a penalidade. O experiente Nenê foi para a cobrança, mas parou em bonita defesa do goleiro Neneca.

Minutos depois, aos 28, mais um pênalti marcado pelo lado do Juventude. Nenê cobrou escanteio e Fabrício Baiano acabou sendo puxado fora do lance. Ligado na jogada, o árbitro marcou pênalti. Desta vez, Gabriel Taliari foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual.

Nos minutos finais, o time da casa teve a chance da virada, com Matheus Vargas e depois com Taliari no rebote, porém Neneca salvou duas vezes.

Os times voltam a campo no próximo domingo (29) para a disputa da 34ª rodada da Série B. Às 18h30, o Londrina recebe o CRB, no Estádio do Café. Mais tarde, às 19h, o Juventude encara o Vitória, fora de casa, no estádio Barradão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 LONDRINA

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer (Erick), Jadson, Vini Paulista (Ruan) e Nenê (Matheus Vargas); David (Victor Andrade) e Gabriel Taliari. Técnico - Thiago Carpini.

LONDRINA - Neneca; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; João Paulo (Fabrício Baiano), Rodrigo e Ariel (Garraty); Paulinho Moccelin (Peu), Wiliam Barbio (Brandão) e Iago Dias (Marcos Pedro). Técnico - Roberto Fonseca.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

GOLS - Ariel, aos 10, Jean Irmer, aos 30, e Iago Dias, aos 35 minutos do primeiro tempo; Gabriel Taliari, aos 30 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, João Paulo, Rodrigo, Ariel, Iago Dias e Paulinho Moccelin (Londrina).

RENDA - R$ 310.025,00.

PÚBLICO - 12.161 total.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).