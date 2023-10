Goiás empata com o Cuiabá fora de casa e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Goiás conquistou um ponto importante na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, na Arena Pantanal, empatou com o Cuiabá por 1 a 1 pela 28ª rodada. Guilherme Marques abriu o placar para os goianos, mas Clayson empatou no começo do segundo tempo. Com o resultado, o Goiás deixa a zona de rebaixamento, ao menos momentaneamente, ao chegar a 31 pontos, no 16º lugar. Assim, a faixa de queda está sendo formada por Vasco (30), Santos (30), Coritiba (20) e América-MG (18). Já o Cuiabá está com 37 pontos, em 11º.

Cuiabá e Goiás fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades claras. Tomando conta das ações, o Goiás teve oito finalizações, enquanto o time casa apenas quatro. Os goianos chegaram com perigo com Allano, que acertou a trave do goleiro Walter. Meritão e João Magno também assustaram para os visitantes.

No final do primeiro tempo, Matheus Alexandre derrubou Palácios dentro da área. Em cobrança de pênalti, Guilherme Marques abriu o marcador a favor do Goiás, que levou a vantagem mínima para o intervalo. O segundo tempo começou de outra maneira.

Antes do primeiro minuto, Isidro Pitta fez jogada pela direita e cruzou rasteiro, Clayson pegou de primeira, a bola desviou em Bruno Melo e entrou na meta do goleiro Tadeu, deixando tudo igual na Arena Pantanal.

Com a igualdade no placar, o jogo se abriu e os dois times criaram oportunidades. Palácios chegou pelo Goiás e Deyverson teve um gol bem anulado pelo Cuiabá, com a arbitragem assinalando impedimento. Na reta final, Tadeu cresceu para cima dos adversários e evitou a derrota do time goiano fora de casa.

Pelo Brasileirão, o Cuiabá entra em campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Corinthians, novamente na Arena Pantanal. Mais cedo, às 19h, o Goiás visita o Fluminense no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 GOIÁS

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele, Lucas Mineiro (Denilson) e Fernando Sobral (Ronald Lopes); Derik Lacerda (Isidro Pitta), Deyverson e Clayson (Wellington Silva). Técnico: António Oliveira.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Higor Meritão (Dodô) e Guilherme Marques (Raphael Guzzo); Allano (Vinícius), João Magno (Alesson) e Julián Palácios (Sander). Técnico: Armando Evangelista.

GOLS - Guilherme Marques aos 51 minutos do primeiro tempo; Clayson, a um do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rikelme (Cuiabá); Morelli, Tadeu e Raphael Guzzo (Goiás).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 113.960,00.

PÚBLICO - 14.956 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).