Ginástica masculina começa bem, mas comete erros e fecha a final por equipes com o bronze

Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães tiveram um desempenho melhor no Pan de Santiago do que no Mundial de Ginástica Artística de Paris, há pouco mais de um mês, no qual deixaram escapar a vaga para Paris-2024 por muito pouco. A equipe brasileira da ginástica chegou a liderar a disputa por medalhas após dois aparelhos no Chile e acabou celebrando a medalha de bronze com 245,394 pontos, atrás de Estados Unidos e Canadá.

Os atletas verde e amarelo ainda se garantiram em finais individuais. De busca por vaga em Paris, Arthur Nory disputará medalhas no individual geral e no salto ao lado de Yuri Guimarães, além da barra, com Bernardo Miranda, que também decide as paralelas, com Diogo Soares.

O Brasil começou a competição em busca do ouro inédito muito bem na paralela, com grande 14,133 de Bernardo, seguido por um 14,100 de Diogo. Nory anotou 13,666 e Yuri fechou a apresentação com 13,766. O time brasileiro também foi bem na barra fixa, com 14,166 de Bernardo, 14,100 de Nory, 14,033 de Diogo e 13,600 de Patrick, para colocar incríveis 1,400 sobre o time americano.

A passagem pelo solo fez o Brasil ver a boa vantagem sobre a equipe americana cair para 0,500, com Yuri Guimarães somando a melhor nota no aparelho: 14,100, seguido por Nory, com 14,066. Diogo e Patrick ficaram mais atrás, com 13,600 e 12,966 respectivamente.

O cavalo com alças acabou sendo crucial na disputa das medalhas, já que as notas foram bastante baixas. Diogo fez 12,9009, Bernardo somou 12,466, com Nory com 12,266 e Yuri somando 11,966. No penúltimo aparelho, os Estados Unidos dispararam na frente após o Brasil novamente vacilar. Diogo (13,033), Yuri (12,800), Patrick (12,666) e Nory (12,533) também foram abaixo nas argolas. No encerramento da final, os brasileiros melhoraram as notas no salto, com Yuri somando 14,400 na soma das duas tentativas, Nory terminando com 14,183, mas não conseguiram buscar os 246,794 que o Canadá havia somado mais cedo e ainda viu os EUA fecharem no topo com 249,860.

BRONZE NO TAEKWONDO

Paulo Ricardo, o Paulinho, garantiu sua segunda medalha na história dos Jogos Pan-Americanos ao derrotar o equatoriano Eduardo Miranda na disputa do bronze, repetindo Lima-2019. O lutador da categoria até 58kg fez bonito ao longo do dia, caindo somente nas semifinais.

POR MUITO POUCO

Depois de avançar na quinta colocação à final nos 10m no trampolim, a brasileira Ingrid Oliveira melhorou seu desempenho, e com 326,40 pontos, termina na quarta colocação, superada somente pelas fortes mexicanas Gabriela Agundez e Alejandra Orozco, ouro e prata respectivamente, e da canadense Caeli Mckay.

BASQUETE 3X3 GANHA

A seleção brasileira de basquete 3x3 masculina estreou no Pan de Santiago com vitória por 21 a 7 sobre o Haiti. Neste domingo, às 16h30, o duelo é contra a Venezuela.