Flamengo e Vasco travam o 'Clássico dos Milhões' com duelo especial de técnicos

Mais um 'Clássico dos Milhões' será realizado neste final de semana no Maracanã. Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este confronto de rivais vai contar com mais de 60 mil torcedores, porque todos os ingressos estão vendidos desde quinta-feira, e também vai marcar um encontro de dois grandes técnicos: Tite e Ramón Díaz.

Os dois vão debutar com seus times dentro do Maracanã, considerado 'o templo do futebol brasileiro'. Tite abre uma 'nova era' no clube e na sua vida profissional, após seis anos e duas copas do mundo pelo Brasil. Ramon Díaz tem recuperado o Vasco, ainda muito ameaçado pelo rebaixamento. Há três meses no cruzmaltino, Díaz ainda não dirigiu o time no Maracanã.

No primeiro turno, o Flamengo sobrou em campo ao golear o Vasco por 4 a 1, com todos os gols marcados no primeiro tempo. O placar só não foi maior porque os flamenguistas, então comandados por Jorge Sampaoli, controlaram o jogo na etapa final. O Vasco ainda era dirigido por Maurício Barbieri, que viria a ser demitido dois jogos depois.

A 'Era Tite' começou da melhor forma no Flamengo com vitória diante do Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 0, na quinta-feira. Com o resultado, chegou a 47 pontos e terminou a última rodada dentro do G-4. Além disso, está invicto há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Como mandante, já disputou 12 partidas, com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

A estreia do ex-técnico da seleção brasileira, porém, não teve só notícias boas. O jogo também ficou marcado pela lesão do zagueiro David Luiz, que sofreu grave entorse no tornozelo. Exames descartaram fratura, mas ele é desfalque no clássico.

Léo Pereira, que retorna de suspensão, deve ser titular ao lado de Fabrício Bruno, embora Pablo também seja opção. Essa deve ser a única alteração que Tite promoverá, porque não tem nenhum desfalque por suspensão. Entretanto, há sempre a briga por posições. O meia Arrascaeta e o atacante Gabigol, por exemplo, começaram no banco no último jogo e brigam por espaço.

Apesar da bom começo de trabalho, Tite pediu paciência e concentração máxima dos jogadores. "Precisamos pensar jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações, nós vamos perder o foco. O próximo jogo é o nosso pensamento, ainda mais por ser um clássico. Ficamos felizes pela vitória, mas com serenidade e em paz."

Há dois jogos invicto, o Vasco venceu o Fortaleza na última rodada por 1 a 0, em São Januário, e chegou a 30 pontos, terminando a rodada fora da zona de rebaixamento. Para melhorar ainda mais o clima, o gol da vitória foi marcado pelo meia Payet, o primeiro do francês pelo time carioca. Embora também se sinta em casa jogando no Maracanã, o Vasco será visitante, condição em que já atuou 13 vezes, com apenas duas vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Diferente do primeiro turno, o Vasco chega com confiança para o clássico. Na 'Era Ramón Díaz', foram 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Superou adversários complicados, como Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e o próprio Fortaleza, além de um empate com o Red Bull Bragantino, time sensação do momento.

O argentino não costuma fazer muitas alterações e valoriza o momento dos jogadores. Mas terá dores de cabeça positivas desta vez. Na última rodada, o volante chileno Medel, que vem jogando na zaga, e o meia Paulinho, principal armador do time, não atuaram por convocação e suspensão, respectivamente.

Seus substitutos, porém, tiveram atuações de destaque. Maicon, que já vinha aproveitando bem as chances, foi mais uma vez seguro na defesa. No meio, Payet, cada vez mais perto da condição física ideal, desencantou com o gol da vitória. Maicon deve ganhar a disputa e formar a dupla de zaga com Léo. Paulinho tem retorno certo, devendo ocupar a vaga de Marlon Gomes.

O técnico argentino reforçou o pedido de garra ao time até o final, apesar de reconhecer a dificuldade do clássico. "É uma grande equipe, tem um grande treinador. O tempo de recuperação é curto, temos que nos preparar bem para essa partida importante. Feliz que vou jogar no Maracanã porque contra o Atlético-MG não pude estar (por suspensão). Jogo duro, mas vamos competir e lutar. Vai ser um grande clássico."