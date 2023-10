Com a cabeça na final da Libertadores, Fluminense encara o vice-líder Red Bull Bragantino

Totalmente com a cabeça na grande final da Copa Libertadores, que será disputada no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors, o Fluminense tem mais um desafio no Campeonato Brasileiro para se manter na briga pelo pelotão de frente. Sem vencer há três jogos, mas vindo de um empate heroico contra o Corinthians no meio de semana, por 3 a 3, terá uma missão complicada. Afinal, encara o vice-líder Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30, de domingo.

O time paulista está embalado por sete jogos sem derrota e planeja seguir na cola do líder Botafogo. Iniciou a rodada na segunda colocação com 49 pontos, nove atrás do líder. Tem dois a mais que o terceiro colocado Flamengo, que soma 47. Já o Fluminense é nono colocado com 42 pontos. Porém, a classificação está embolada e a diferença para o Grêmio, primeiro time dentro do G-4 é de apenas dois pontos.

A primeira e única vez que os clubes se enfrentaram em 2023, foi no primeiro turno do Brasileirão. Jogando em casa, no Maracanã, o Fluminense venceu por 2 a 1, com gols de Ganso e Felipe Melo. Do outro lado, Borbas descontou.

O técnico Fernando Diniz tem desfalques importantes. Suspensos, o zagueiro Felipe Melo, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Lima estão de fora. O defensor foi expulso quando estava no banco de reservas contra o Corinthians e os outros dois levarem o terceiro amarelo.

Sem Nino, que se recupera de uma entorse no tornozelo e agora sem Felipe Melo, suspenso, David Braz deve começar jogando. De qualquer forma, apesar de estar com a cabeça na Libertadores, Diniz afirmou que o Fluminense também está focado no Brasileirão.

"O Fluminense está focado no Brasileiro. No clássico contra o Botafogo tivemos um desgaste pela semifinal da Libertadores. Jogamos abaixo. Contra o Corinthians não. Eles marcaram em erros nossos, mas jogamos bem. Agora, contra o Red Bull Bragantino, sabemos que será um jogo complicado, eles tão vice-líder, mas queremos a vitória", disse o comandante.

No Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha tem retornos importantes, mas também tem um desfalque. Titular absoluto na lateral-esquerda, Juninho Capixaba está de volta após cumprir suspensão. Além dele, o lateral-direito Hurtado e o zagueiro Léo Realpe que defenderam a seleção do Equador na Data Fifa da última semana também voltam a ser relacionados.

Por outro lado, o zagueiro Luan Patrick levou o terceiro cartão amarelo e agora cumpre suspensão. Lucas Rafael deve começar jogando no setor, mas Léo Realpe está na briga. O comandante falou do respeito diante do Fluminense: "Vamos um jogo de cada vez, temos que estar preparados da mesma maneira. Pensar sempre no próximo passo, próximo jogo. O próximo é o Fluminense. Um dos finalistas da Libertadores, uma campanha fantástica. Vamos pensar em nós e como vamos para o jogo", disse o técnico, mantendo a humildade.