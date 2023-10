De olho no G-6, Atlético-MG faz clássico que pode deixar Cruzeiro na zona de rebaixamento

Em momentos opostos no Brasileirão, Atlético-MG e Cruzeiro fazem o maior clássico mineiro neste domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada. Enquanto os atleticanos tentam entrar na briga por vaga na próxima Copa Libertadores, os cruzeirenses buscam manter distância da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG vem de vitória consistente sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, por 2 a 0, resultado que o colocou bem próximo do G-6, agora, com 43 pontos.

O Cruzeiro, por sua vez, vem de quatro tropeços consecutivos, sendo o último para o Flamengo por 2 a 0, no Mineirão. Com 31 pontos segue muito próximo da zona de rebaixamento.

Este clássico mineiro já foi disputado 383 vezes, com 151 vitórias do Atlético-MG, 127 do Cruzeiro, e 105 empates. O time celeste, no entanto, não vence o rival desde 2021, quando fez 1 a 0, no Campeonato Mineiro.

Do lado do Atlético, o técnico Felipão não terá o lateral Rubens, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, a escalação não sofrerá alteração, já que o titular da posição é Guilherme Arana. A novidade fica pelo retorno de Battaglia. O volante treinou normalmente e pode voltar. Com isso, Alan Franco deve perder espaço. Zaracho também seria opção.

"Entramos no campeonato novamente, estamos na briga por algumas posições. Vamos ver se confirmamos nossas qualidades e virtudes muito mais vezes do que a gente tem feito até agora", disse Felipão.

Do outro lado, Zé Ricardo terá uma série de desfalques no Cruzeiro. Os laterais Marlon e Palácios, além do atacante Wesley estão suspensos. O volante Ramiro e o centroavante Rafael Elias, o Papagaio, continuam vetados pelo departamento médico.

Sem seus laterais, Zé Ricardo deve escalar Wesley Gasolina pela direita e Kaiki na esquerda. Já o setor ofensivo deve contar com Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

"A pressão vem aumentando. Já era grande e vem aumentando. Naturalmente, isso tira da zona emocional. Os jogadores vêm sentindo um pouco mais. Mas a gente tem a possibilidade de sempre fazer o melhor no dia posterior. Vamos tentar reverter isso contra o Atlético", disse em tom de esperança.