Santos busca equilíbrio e tenta afinar pontaria para surpreender o Inter no Beira-Rio

A derrota por 3 a 1 sofrida diante do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, quinta-feira, interrompeu uma série de três vitórias e destacou alguns desafios para o Santos superar em sua briga contra o rebaixamento. De volta à zona da degola, com 30 pontos, e prestes a encarar uma sequência de confrontos diretos, o time comandado por Marcelo Fernandes terá de lutar contra o desânimo que substituiu a euforia e corrigir erros primordiais para surpreender o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 16 horas deste domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, ultrapassa o time gaúcho, que tem apenas dois pontos a mais.

Contra o time de Bragança Paulista, os santistas mostraram um setor ofensivo produtivo, porém sem pontaria, ao mesmo tempo em que exibiram fragilidades recorrentes na defesa. Apesar desses detalhes, Fernandes saiu otimista da Vila, pois gostou do desempenho da equipe, até por ter enfrentado o vice-líder do campeonato, e espera jogos mais parelhos nas próximas rodadas, já que os adversários seguintes, Coritiba e o rival Corinthians, também brigam contra a degola.

"O campeonato é um só, sair de baixo. As três vitórias nos colocaram no bolo, de igual para igual com todos os outros brigando para não cair. Nós vamos lutar até o fim. A parte mental é feita assim, todos os jogadores assimilaram. É claro que estamos chateados pela derrota, mas fortes também pelo que estamos fazendo em campo", afirmou o treinador santista.

O novo episódio da luta do time do litoral paulista será sem dois protagonistas. O goleiro João Paulo e o volante Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Com isso, Vladimir deve assumir a posição debaixo da trave. Já a baixa no meio de campo pode resultar em um time titular com a permanência de Dodi, que foi escalado na quinta-feira para suprir a ausência do suspenso Tomás Rincon, ao lado de quem pode fazer a dupla de contenção neste domingo.

Soteldo, que começou no banco contra o Bragantino porque havia acabado de retornar de seus compromissos pela Venezuela, era cotado para voltar ao time titular, mas terá de cumprir suspensão imposta pelo STJD por ofensas proferidas contra o árbitro Leandro Pedro Vuaden. O caso ocorreu no dia 3 de setembro, durante a derrota por 2 a 0 para o América-MG, e foi relatado na súmula pelo juiz.

Apesar da reconhecida força do Internacional no Beira-Rio, o Santos encontrará a equipe da casa em uma fase que não é das melhores como mandante. Dos últimos seis jogos que disputaram em Porto Alegre, os colorados vencerem três e perderam os outros três, então vencê-los não é algo tratado como missão impossível. O panorama geral também não é bom para o Inter, que vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Itaipava.

A eliminação na semifinal da Libertadores e o momento ruim trouxeram alguns questionamentos a respeito do trabalho de Eduardo Coudet, mas o atual presidente colorado Danilo Barcellos e seu opositor Roberto Melo, que disputarão um novo mandato em eleições marcadas para dezembro, têm a intenção de oferecer um novo contrato a ele. O técnico argentino, contudo, mantém a cautela. "Estamos trabalhando para subir na tabela. Estou mais concentrado nisso do que em temas pessoais. Temos de ganhar jogos. É isso que passa na minha cabeça", disse após o jogo contra o time baiano.

Coudet levará à Vila Belmiro um Inter mais completo do que o time que esteve em campo em Salvador, onde chegou com nove desfalques. Deste total, sete jogadores estão de volta. O uruguaio Rochet, o americano Johnny, o chileno Aránguiz e o equatoriano Valencia retornam após defenderem suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Já Renê, Igor Gomes e Nico Hernández estão novamente à disposição após cumprirem suspensão.