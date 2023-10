Paquetá falha, Douglas Luiz faz dois, Aston Villa goleia West Ham e quebra tabu no Inglês

Com dois gols de Douglas Luiz e falha feia de Lucas Paquetá, o Aston Villa derrotou o West Ham por 4 a 1, neste domingo, no Villa Park, em Birmingham, pela nona rodada, e quebrou um tabu que durava desde 2015 sem vencer o rival no Campeonato Inglês.

Neste período foram dez jogos, com seis vitórias do West Ham e quatro derrotas. O último triunfo havia acontecido em maio de 2015, também como mandante, por 1 a 0.

Com o resultado, o Aston Villa chegou aos 19 pontos, no quinto lugar, atrás apenas de Manchester City (21), Arsenal (21), Liverpool (20) e Tottenham (20). Já o West Ham ficou em nono, com 14.

O duelo começou com três brasileiros em campo: Emerson Palmieri e Lucas Paquetá pelo lado do West Ham, e Douglas Luiz defendendo as cores do Aston Villa. Esse último começou com tudo, foi a principal arma do time mandante no primeiro tempo e o responsável por abrir o marcador. Aos 29 minutos, ele arriscou de fora da área e mandou no fundo das redes.

O gol deixou o Aston Villa ainda mais confortável na partida. Aos 33, Watkins invadiu a área e chutou no canto direito do goleiro Areola, que fez uma grande defesa para impedir que o clube mandante ampliasse o marcador. Mais tímido, o West Ham só apareceu em lances de mais habilidade de Lucas Paquetá, que protagonizou dois chapéus para cima de Zaniolo.

O brasileiro, no entanto, não conseguiu manter o mesmo ritmo no segundo tempo e cometeu um erro que acabou custando caro para o West Ham. Paquetá foi recuperar a bola e entregou de bandeja para Watkins, que foi atropelado, dentro da área, por Alvarez, pênalti. Douglas Luiz cobrou, aos sete, e fez o seu segundo na partida.

O jogo parecia estar controlado pelo Aston Villa, que baixou a guarda e recolocou o West Ham na partida. Aos 11, Jarrod Bowen arriscou de longa distância e contou com um desvio na defesa para fazer 2 a 1. Quando todos esperavam uma pressão do time visitante, os mandantes resolveram reagir.

Aos 28, Watkins recebeu dentro da área e acertou um bonito chute de primeira para fazer o terceiro do Aston Villa, que decretou a vitória aos 43. Bailey deu belo drible no defensor e acertou um bonito chute para fazer 4 a 1.