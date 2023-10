Juventus aproveita expulsão, ganha do Milan por 1 a 0 e entra na briga pelo título italiano

A briga pelo título do Campeonato Italiano esquentou de vez com a vitória da Juventus sobre o Milan, no San Siro, por 1 a 0. Graças a um gol de Locatelli, quando o rival tinha um jogador a menos, o time de Turim encostou no topo da tabela. A Inter de Milão fecha a rodada na liderança, com 22 pontos, seguido pelo rival de Milão, que tem 21, e a Juventus, agora com 20.

Com os resultados de sábado, o duelo no San Siro ganhou ainda mais importância para Milan e Juventus. Os donos da casa queriam recuperar a liderança perdida para a rival Inter e o time de Turim entrou em campo buscando retomar a terceira colocação após ser ultrapassado pelo Napoli. Sabia que poderia, ainda, entrar de vez na briga pelo título caso vencesse.

Assim como vem ocorrendo com algumas torcidas no Brasil, os rossoneros também protestaram contra seus dirigentes. A bronca, exposta em um mosaico na curva Sul, onde ficam os principais organizados do Milan, era pelo alto preço dos ingressos.

Mesmo suspenso por sete meses após ser flagrado em envolvimento com apostas, Nicolo Fagioli estava no San Siro para acompanhar sua equipe, a Juventus. O jogador foi flagrado nas tribunas torcendo para os companheiros.

Viu um começo de jogo truncado, com muita briga e pouca oportunidade. A Juventus criava pouco e o Milan não tinha pontaria nas raras chances criadas. A reta final da etapa inicial foi pior para os donos da casa que tiveram Thiaw expulso pouco antes do intervalo em lance duro no qual o árbitro Maurizio Mariani optou pelo cartão vermelho direto. Apesar da reclamação dos donos da casa, o árbitro mantgeve a decisão.

O defensor foi driblado por Weah, que partiria em direção ao gol, e acabou derrubando o atacante. Stefano Pioli acabou sacrificando Pulisic para recompor a defesa, com a entrada de Kalulu. Após o lance, em cruzamento de Rabiot, Kean perdeu a chance.

Massimiliano Allegri reforçou o ataque da Juventus com a entrada de Vlahovic e sua equipe voltou mandando no segundo tempo. Dando trabalho ao goleiro Mirante, não demorou a abrir o marcador. Locatelli acertou chute de fora da área, contou com o desviou e saiu para a festa. Em vantagem, bastou administrar o placar até o fim.