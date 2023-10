Max Verstappen vence no GP dos Estados Unidos e chega a 50 vitórias na Fórmula 1

Max Verstappen chegou neste domingo a 50 vitórias na Fórmula 1. Largando em sexto, o holandês tricampeão guiou sua Red Bull com maestria no Grande Prêmio dos Estados Unidos e conquistou o 15º troféu na temporada, igualando o seu recorde do ano passado. Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou em segundo e Lando Norris, da McLaren, em terceiro. Charles Leclerc, que largou na pole com a sua Ferrari, teve uma tarde para esquecer no circuito de Austin, no Texas.

O monegasco, que já havia largado muito mal e perdeu duas posições nas primeiras voltas, confiou na estratégia da equipe de realizar apenas uma parada com pneus duros e despencou no grid, terminando a corrida em sexto. Yuki Tsunoda anotou o tempo mais rápido no final somando um ponto a mais para a AlphaTauri: 1m38s139.

A CORRIDA

A briga por posições começou forte já na largada em Austin. Charles Leclerc saiu novamente muito mal e foi ultrapassado na primeira curva pela McLaren de Lando Norris. Lewis Hamilton também tentou atacar já nos primeiros metros de pista, mas ficou preso entre as Ferraris e se manteve em terceiro, pelo menos até o final da primeira volta.

O heptacampeão apertou o ritmo de sua Mercedes e chegou fácil em Carlos Sainz. Os dois carros da Ferrari não conseguiam acompanhar o ritmo dos primeiros colocados e, em menos de dez voltas, Hamilton já tinha ultrapassado os dois, pulando para segundo. Verstappen, que vinha escalando o grid, também entrou fácil entre os três primeiros.

Piastri também girava muito rápido na pista e saltou diversas posições com facilidade, mas precisou abandonar a corrida na volta 11 com problemas técnicos - minutos antes, o piloto tocou sua McLaren com a Alpine de Ocon, que também recolheu o carro mais cedo. Na frente, Lewis Hamilton apertava o ritmo para cima de Norris.

Acompanhando o ritmo forte na pista, a Red Bull antecipou o pit stop de Max Verstappen e chamou o tricampeão para o box na volta 17. O holandês foi o primeiro a parar em Austin e manteve os pneus médios, com estratégia de três paradas. Assim que voltou para a pista, o piloto rodou uma volta mais rápida atrás da outra.

O pit stop da Red Bull mexeu com as equipes. Ferrari e Mercedes começaram a se movimentar para evitar um undercut, mas não conseguiram evitar a chegada de Max. A equipe inglesa chegou a cogitar se Hamilton conseguiria manter o carro mais cinco voltas com o pneu da largada, mas o piloto pediu para ir ao box o quanto antes e perdeu sua posição para Verstappen.

Na volta 28, que marcava exatamente a metade da corrida, o que parecia inevitável finalmente aconteceu: Max ultrapassou Lando Norris numa freada tardia e assumiu a primeira posição. Lewis Hamilton, em terceiro, aproveitou a disputa para diminuir em quase 2s a vantagem do segundo, depois de um pit stop muito lento da Mercedes.

A McLaren tentou devolver a tática da Red Bull e chamou Norris mais cedo para o pit - o britânico trocou os pneus duros por um novo conjunto do mesmo composto. Só que a equipe de Verstappen agiu rápido e chamou o tricampeão para o box na volta seguinte, colocando um jogo de pneus duros para ir até o final da corrida.

Charles Leclerc, que assumiu provisoriamente a pole durante os pit stops, não aproveitou muito tempo na frente do grid e foi ultrapassado mais uma vez sem dificuldades por Verstappen e Norris. A tarde de domingo deixou claro para o piloto da Ferrari que o seu carro está muito distante do ritmo dos seus adversários. Ele chegou a ser ultrapassado por Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, e Sérgio Pérez, da Red Bull.

Entre os pilotos que brigavam pela ponta, Hamilton era o único com pneus médios e aproveitou sua vantagem para apertar o ritmo. Volta a volta, o britânico foi diminuindo a vantagem de Lando Norris, até alcançar a ultrapassagem no mergulho da segunda curva. Assim que assumiu a segunda posição, Lewis soube pelo rádio: Verstappen lutava contra um problema nos freios da sua Red Bull.

O piloto da Mercedes apertou o ritmo para cima do holandês e chegou a ficar 1s atrás na última volta, mas já não tinha mais tempo para brigar pela pole. Ainda assim, após a bandeira quadriculada, Hamilton celebrou muito a segunda posição: "Estamos evoluindo em vários aspectos. Estou muito feliz. Parabéns a todos da equipe e da fábrica", disse o inglês pelo rádio.

CONFIRA O RESULTADO DO GP DOS ESTADOS UNIDOS:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h35min,21s362

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 2s225

3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 10s730

4º Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 15s134

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 18s460

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 24s662

7º - George Russell (ING/Mercedes), a 24s999

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 47s996

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 48s696.

10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min14s385

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min26s714

12º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min27s998

13º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1min29s904

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min38s601

15º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 1 volta

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

17º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), a 1 volta

Não completaram a prova: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Oscar Piastri (AUS/McLaren) e Esteban Ocon (FRA/Alpine)