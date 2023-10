Max Verstappen admite que poderia ter perdido o GP dos EUA e reclma de problemas no freio

A vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos talvez tenha sido uma das que Max Verstappen menos comemorou na temporada. O holandês estava visivelmente incomodado com os problemas no freio que o atormentaram durante toda a prova em Austin, no Texas. Mesmo com a adversidade, o tricampeão guiou a sua Red Bull da sexta posição na largada para o lugar mais alto do pódio na Fórmula 1.

"Nós trocamos os freios depois de ontem e não estava bom. Eu não estava confiante nas freadas e eu não consegui superar isso durante toda a corrida. Então isso é uma coisa que nós precisamos estudar e entender, porque não é bom estar com receio dos freios e, se você está desconfiado sempre que precisa frear, isso vai te custar tempo nas voltas", disse o campeão.

Pela primeira vez na temporada, Verstappen teve que lidar com a pressão de Lewis Hamilton em seu retrovisor. O britânico estava em um ritmo muito forte, principalmente no terço final da corrida, quando os problemas de freio da Red Bull aumentaram. Para Max, a Mercedes poderia ter ganho o Grande Prêmio se tivesse acertado na estratégia.

"Com certeza eles (Mercedes) poderiam ter vencido hoje se eles tivessem uma estratégia melhor depois da primeira parada. Eles tiveram um excelente final de semana, muito rápidos. Hoje, com os nossos problemas no freio que atrapalharam meu ritmo... Eles foram muito rápidos durante todo o final de semana", finalizou o piloto.