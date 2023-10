Messi aprova desempenho em 1ª temporada pelo Inter Miami: 'Orgulhoso pelo que conquistamos'

Lionel Messi encerrou no fim de semana sua primeira temporada pelo Inter Miami. E, após 14 partidas e 11 gols pelo time dos Estados Unidos, o atacante argentino fez uma avaliação positiva deste primeiro período longe do badalado futebol europeu. Em postagem nas redes sociais, ele se disse "orgulhoso" do que a equipe conquistou e afirmou ter vivido "momentos incríveis" nos Estados Unidos.

"Estou orgulhoso de tudo o que a equipe conquistou nesta temporada. Com o trabalho e esforço de todos, conseguimos faturar a Leagues Cup, conquistando o primeiro título da história do Inter Miami, chegamos à final do US Open Cup e ainda lutamos para chegar aos playoffs da MLS praticamente até o último momento", comentou o argentino.

Messi desembarcou em solo americano em julho deste ano, após não renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain. Foram cinco assistências e 11 gols em 14 partidas disputadas. O argentino perdeu alguns jogos por problemas físicos. Mas teve participação efetiva na conquista do primeiro título da equipe.

"Ficamos com tudo de bom e, acima de tudo, com a vontade de melhorar para sermos ainda mais competitivos no próximo ano. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas do meu clube e da cidade de Miami pelo apoio que eles sempre nos dão. Tenho certeza que continuaremos vivendo momentos incríveis juntos como já aconteceu nos últimos meses", declarou.

Como o Inter Miami não conseguiu a vaga nos playoffs da MLS, Messi não tem mais jogos oficiais para disputar neste ano. A temporada só será retomada no ano que vem, o que faria o argentino ficar longe dos gramados por até quatro meses. No entanto, o clube vem programando amistosos para manter o craque em ação entre o fim deste ano e o início de 2024.