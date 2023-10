Mano celebra 1º vitória e espera Corinthians mais confiante, mas diz: 'Não é hora de empolgar'

Mano Menezes celebrou, nesta quarta-feira, sua primeira vitória na atual passagem pelo Corinthians, depois de três empates. Com o placar favorável de 1 a 0 conquistado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, o treinador espera ver um time mais confiante daqui para frente, mas não descarta qualquer euforia pelo triunfo, até porque foi alcançando a duras penas e, embora afaste o time da zona de rebaixamento, ainda não é o suficiente para deixar o torcedor tranquilo,

"Eu tenho uma tese que defendo. Sempre que a gente passa o tempo com uma dificuldade, normalmente queremos ganhar, mas o mais importante é primeiro estancar as derrotas para nós confiarmos na capacidade que temos de voltar a crescer. Não está tudo maravilhoso, não é hora de empolgação, mas é algo que agrega muito em termos de confiança para o time voltar a apresentar um futebol competitivo, com é sua tradição", afirmou.

O treinador corintiano escolheu mandar um time bastante experiente para campo, pois acredita que, em momentos delicados como o vivido pela equipe paulista neste momento, a presença de jogadores com bagagem é essencial. O atacante Romero, um dos nomes com bastante rodagem do elenco corintiano e que começou a ganhar mais espaço com a chegada de Mano, foi o autor do gol da vitória, após um desvio do ainda mais veterano Gil.

"A gente esperava um jogo difícil como foi. Muita bola cruzada na área, é uma característica do Cuiabá, uma das equipes que mais cruza. O início foi difícil para a gente. Certamente não seria um jogo de muitas oportunidades. Um jogo tenso, que vale muito, você começa a pensar nas consequências. Tinha que ser uma equipe madura. Escolhi jogadores bem rodados, acostumados a momentos de pressão. Entregamos um jogo competitivo e lutamos pela vitória até o fim. Numa dessas bolas, como você pode tomar, você também faz. Saímos felizes daqui porque precisávamos vencer, entendemos como deveríamos jogar o jogo", disse.

O Corinthians terminou a quarta-feira em 13º lugar, com 36 pontos, a seis do Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento em 17º, com 30. Existe, contudo, a possibilidade ser ultrapassado ou ficar mais perto da degola. Na quinta, o Vasco faz um duelo direto com o 12º colocado Internacional, que tem 35, e o Santos (18º, com 30) encara o Coritiba (19º, com 20).