ABC recebe o Avaí em duelo que pode cravar o primeiro rebaixamento na Série B

O duelo entre ABC e Avaí pode confirmar matematicamente o primeiro rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Há quatro jogos invicto, o time catarinense busca manter a reação para se afastar ainda mais da degola, enquanto os potiguares, com chance ínfima de permanência, são obrigados a vencer. O duelo que abre a 34.ª rodada será realizado no Frasqueirão, em Natal (RN).

Com três vitórias, 11 empates e 19 derrotas, o ABC amarga a 20.ª e última posição com 20 pontos, 15 a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z-4 com 35. Mesmo se vencer nesta rodada, o ABC precisaria torcer por derrota da Ponte Preta diante do Novorizontino e empate entre Chapecoense e Tombense para adiar a queda por mais uma rodada. Como mandante, o ABC tem duas vitórias, cinco empates e nove derrotas em 16 jogos, pior campanha da Série B.

O Avaí, que estava bem ameaçado de rebaixamento, conseguiu emplacar uma sequência invicta de quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Se considerado os últimos dez jogos, o time tem a sétima melhor campanha. Com a reação, saltou para 38 pontos e aparece em 13.º lugar. Como visitante, não perde há dois jogos e soma três vitórias, sete empates e seis derrotas em 16 partidas.

A 34.ª seguirá na sexta-feira com o vice-líder Sport e dois confrontos paulistas. Guarani e Novorizontino buscam o G-4 diante de Botafogo e Ponte Preta, respectivamente. Ituano e Mirassol também se enfrentam no sábado, dia que terá confronto direto da degola, entre Chapecoense e Tombense. No domingo, o líder Vitória buscará ficar ainda mais perto do acesso ao enfrentar o Juventude, outro candidato ao acesso.

CONFIRA OS JOGOS DA 34.ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

19h

ABC x Avaí

SEXTA-FEIRA

19h

Ceará x Sport

21h30

Novorizontino x Ponte Preta

Guarani x Botafogo

SÁBADO

15h

Chapecoense x Tombense

15h30

Criciúma x Sampaio Corrêa

15h30

Ituano x Mirassol

19h

Vila Nova x Atlético

DOMINGO

18h30

Londrina x CRB

19h

Vitória x Juventude