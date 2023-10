Inter Miami não reforma contrato com venezuelano de olho em Luis Suarez para 2024

São cada vez maiores as evidências de que Luis Suárez poderá voltar a formar dupla de ataque com Lionel Messi. Depois de parceria de sucesso, os dois astros poderão se reencontrar no Inter Miami na próxima temporada. Nesta quinta-feira, a equipe americana anunciou a saída do venezuelano Josef Martínez, o que pode abrir uma vaga para o uruguaio.

Com a saída de Martinez, o Inter Miami tem a possibilidade de contratar um jogador com salário acima do teto da major League Soccer (MLS). Além disso, Suárez, que já anunciou sua saída do Grêmio ao final do Campeonato Brasileiro, é um desejo antigo do técnico Tata Martino.

Esta negociação pode enfraquecer o Grêmio e reforçar o rival Internacional, que tem interesse na contratação de Martinez. A intenção do Colorado é formar um ataque com Enner Valencia e Martinez para a disputa da temporada 2024.

Aos 30 anos, Martínez iniciou a carreira no Caracas, em 2010, e foi negociado com o Young Boys em 2012. Dus temporadas mais tarde vestiu a camisa do Torino, time no qual ficou até 2017, com 13 gols, em 76 jogos.

De 2017 a 2022 teve o melhor momento de sua carreira ao servir o Atlanta United. Marcou 111 gols em 158 partidas. Contratado pelo Inter Miami este ano, o atacante não repetiu o mesmo desempenho, ao marcar 12 gols, em 40 jogos.