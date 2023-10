Léo Pereira sofre fissura no tórax e pode desfalcar Fla contra o Santos

Exames apontaram que o zagueiro Léo Pereira sofreu uma fissura no tórax na partida em que o Flamengo perdeu para o Grêmio, por 3 a 2, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Mesmo com dores o jogador permaneceu em campo dos 16 minutos do segundo tempo, quando sofreu a lesão, até o final da partida.

Léo Pereira já iniciou tratamento e o tempo de recuperação vai depender da reação do corpo do atleta. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro só vai ser disputado na quarta-feira (1º), em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, diante do Santos.

Com isso, o técnico Tite terá de alterar mais uma vez a formação da dupla de zaga. Contra o Grêmio, os zagueiros foram Léo Pereira e Pablo, pois Fabrício Bruno estava suspenso e David Luiz, machucado. Frente ao Santos, os escolhidos poderão ser Fabrício Bruno e Pablo.

Com a derrota para o Grêmio, o Flamengo permaneceu com 50 pontos e caiu para a quarta colocação, ao ser ultrapassado pelo Palmeiras, que, apesar da mesma pontuação, possui um saldo de gols melhor (23 a 9). A liderança do Brasileirão é do Botafogo, com 59 pontos e um jogo a menos.