Jogador do Newcastle é suspenso por dez meses por esquema de apostas e desfalca Itália na Euro

O meio-campista do Newcastle, Sandro Tonali, foi suspenso por dez meses pela Federação Italiana de Futebol (FIGC, sigla em italiano), nesta quinta-feira. por apostar em times em que jogou - o que o excluiu do resto da temporada do Campeonato Inglês, bem como de competir pela Itália na Eurocopa do próximo ano.

Tonali, de 23 anos, que se tornou o segundo jogador suspenso pelo esquema de apostas, concordou com um acordo judicial com a federação que incluía terapia para o vício do jogo.

O agente de Tonali, Giuseppe Riso, reconheceu recentemente que seu cliente tem problemas com jogos de azar e que Tonali disse aos promotores que apostou no Milan e no Brescia quando jogou nesses clubes.

A FIGC agiu após uma investigação dos promotores de Turim sobre jogadores de futebol que usavam sites ilegais para apostar em jogos.

A suspensão de Tonali significa que ele não poderá retornar a tempo para a Euro 2024, que acontece de 14 de junho a 14 de julho. A atual campeã Itália ainda não se classificou.

A cooperação de Tonali com as autoridades permitiu que a punição mínima de três anos para jogadores que apostam em jogos de futebol fosse bastante reduzida.

O presidente da FIGC, Gabriele Gravina, disse que Tonali foi suspenso por 18 meses, mas que oito desses meses foram comutáveis por meio de tratamento para o vício do jogo e fazendo pelo menos 16 aparições públicas em centros para jovens jogadores de futebol e associações para viciados em recuperação.

"Não podemos apenas pensar em punir os meninos e não ajudá-los a se recuperar", disse Gravina. "Acho que vale muito mais, do que um mês de suspensão, oito meses dando palestras sobre o que passaram, de forma honesta e com o comportamento correto."

Na semana passada, o meio-campista da Juventus, Nicolò Fagioli, foi suspenso por sete meses depois de concordar com um acordo judicial com a federação que também estipula que ele se submeta a terapia para o vício do jogo.

Ao contrário de Fagioli, Tonali admitiu que apostou nos jogos do Milan quando jogou na equipe, mas sempre na vitória do time de Milão, por isso não houve sugestão de manipulação de resultados.