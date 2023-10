Liverpool e Roma vencem a 3ª seguida e mantêm 100% de aproveitamento na Liga Europa

Liverpool e Roma somaram, nesta quinta-feira, a terceira vitória consecutiva na fase de grupos da Liga Europa. As duas equipes têm 100% de aproveitamento e lideram a chave E e G, respectivamente.

O time inglês, quase todo de reservas, bateu o Toulouse por 5 a 1, com gols de Jota, Endo, Nuñez, Gravenberch e Salah. Dallinga fez o gol de honra para os franceses, que permanecem com quatro pontos. No outro jogo do grupo, Union Saint Gilloise (dois pontos) e LASK (um ponto) empataram por 1 a 1.

A Roma precisou de apenas 17 minutos para marcar dois gols, com Bove e Lukaku, e derrotar o Slavia Prague no estádio Olímpico da capital romana. Os italianos ficam com nove pontos, enquanto os adversários permanecem com seis. Sheriff e Servette ficaram no empate por 1 a 1, somando cada um o primeiro ponto na competição.

No Grupo H duas vitórias por 5 a 1. O Bayer Leverkusen (nove pontos) passou pelo Qarabag (seis), enquanto o Molde (três) venceu o Haechen (zero).

Demais resultados: Grupo A - Olympiacos 2 x 1 West Ham e Backa Topola 1 x 3 Freiburg; Grupo B - Olympique de Marselha 3 x 1 Athens e Brighton 2 x 0 Ajak; Grupo C - Aris Limassol 0 x 1 Bétis e Sparta Prague 0 x 0 Rangers; Grupo D - Rakow Czestochowa 1 x 1 Sporting e Sturm Graz 2 x 2 Atalanta; Grupo F - Panathinaikos 1 x 2 Rennes.