Messi é preterido por compatriotas em prêmio de melhor jogador da MLS em 2023

Lionel Messi ganhou todos os prêmios que um jogador de futebol almeja, sejam eles individuais ou coletivos. Depois de levar a seleção argentina ao tricampeonato mundial, no Catar, em 2022, o argentino decidiu abrir mão do holofote de grandes centros da modalidade e focar na proximidade com sua família. Mesmo assim, bastou chegar aos Estados Unidos para mobilizar o Inter Miami e levá-lo ao título da Leagues Cup. Na MLS, porém, a má campanha de sua equipe tirou do craque a chance de ganhar outro troféu em 2023.

A MLS, liga de futebol dos EUA, anunciou nesta quinta-feira os indicados à premiação individual que fará pela temporada regular do campeonato nacional de 2023. Messi ficou fora da lista dos melhores jogadores (MVP) e terá de se contentar com a disputa do título de melhor estreante do torneio.

Entre os indicados ao prêmio de melhor jogador - batizado de Landon Donovan, ex-atleta da seleção americana - estão: o gabonês Dénis Bouanga, do Los Angeles FC, e os argentinos Luciano Acosta, do FC Cincinnati, e Thiago Almada, do Atlanta United.

Quando Messi chegou aos EUA, o Inter Miami estava na lanterna da Conferência Leste da MLS. Com ele em campo, a equipe de David Beckham ganhou uma posição e terminou em 14º lugar. Apenas os nove primeiros avançaram aos playoffs.

Messi concorre pelo prêmio de estreante com o grego Giorgos Giakoumakis, do Atlanta United, e o alemão Eduard Löwen, que atua no St. Louis City SC. O argentino esteve em campo em apenas seis oportunidades nessa edição da MLS.

Com a temporada 2023 encerrada pelo Inter Miami, a equipe da Flórida fará uma excursão pela China no mês de novembro para manter a equipe em atividade. Messi ainda tem compromissos com a seleção argentina pelas Eliminatórias da Copa no mesmo mês. No dia 16, recebe o Uruguai e, no dia 21, enfrenta o Brasil, no Maracanã.