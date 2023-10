ABC busca empate com o Avaí, mas mesmo assim está rebaixado na Série B

O ABC é o primeiro clube matematicamente rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (26), no jogo que abriu a 34ª rodada, o time potiguar lutou demais, tanto que saiu atrás no placar, não desistiu e empatou com o Avaí, por 1 a 1, em casa, no estádio Frasqueirão, em Natal. Mas, o resultado não foi suficiente para a manutenção na segunda divisão nacional em 2024. Do outro lado, o time catarinense embalou o quinto jogo sem derrota e segue abrindo distância da degola.

Com o resultado, o Avaí abriu sete pontos da zona de rebaixamento. Afinal, apesar de permanecer na 13ª colocação, foi aos 39 pontos. O arquirrival Chapecoense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 33. Já o ABC segue como lanterna, agora com 21 pontos.

O primeiro tempo do duelo foi bastante movimentado, com chances para os dois lados, mas foi o Avaí que criou as melhores oportunidades. Aos 20 minutos, Fellipe Bastos arriscou um chute forte de fora da área, que explodiu na trave. A resposta do ABC veio em chute de Wallyson, que parou em boa defesa de Igor Bohn.

Mas, com mais posse de bola, o Avaí foi envolvendo o adversário e aos 33 minutos, conseguiu chegar ao gol. Após boa trama, Waguininho recebeu na entrada da área, ajeitou com carinho e bateu forte, sem chances para o goleiro Michael. Por conta disso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do segundo tempo, o ABC foi para cima em busca do empate e ficou bem perto do objetivo aos sete minutos. Após escanteio cobrado na área, Gedeílson chutou na trave. No rebote, Anderson Cordeiro finalizou com perigo e Igor Bohn fez ótima defesa.

Mas, depois de tanto tentar, o ABC conseguiu empatar a partida aos 40 minutos. Welliton, que havia acabado de entrar, recebeu na área, limpou a marcação e bateu na saída do goleiro do Avaí, que nada pôde fazer. A partir daí, os dois times foram para o tudo ou nada em busca da vitória, mas sem sucesso. Por isso, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Agora, os dois times só voltam a campo no começo do mês de novembro para a disputa da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (04), o Avaí visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 17h. Já na terça-feira (07), o ABC encara o Criciúma, também fora de casa, no estádio Heriberto Hulse, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 1 AVAÍ

ABC - Michael; Gedeílson, Habraão, Fabrício e Jhonnathan (Romário); Daniel, Ramon (Wellington Reis), Matheus Anjos (Thonny Anderson), Andrey (Fábio Lima) e Anderson Cordeiro (Welliton); Wallyson. Técnico - Argel Fuchs.

AVAÍ - Igor Bohn; Igor Inocêncio, Alan Costa, Jonathan Costa (Douglas) e Natanael; Welligton, Fellipe Bastos (Andrey) e Rafael Gava (Rafael Forster); Waguininho, Gabriel Poveda (Jael) e Jean Lucas (Cortez). Técnico - Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

GOLS - Waguininho, aos 33 minutos, do primeiro tempo e Welliton, aos 40 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Reis (ABC) e Fellipe Bastos, Gabriel Poveda e Jean Lucas (Avaí).

PÚBLICO - 1.298 total.

RENDA - R$ 19.290,00.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).