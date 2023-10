Sport defende vice-liderança da Série B em duelo com o Ceará

A disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro promete muita movimentação, nesta sexta-feira, com mais três jogos pela 34.ª rodada. O Sport defende a vice-liderança, enquanto Guarani e Novorizontino têm duelos paulistas com Botafogo e Ponte Preta, respectivamente.

Invicto há oito jogos, o Sport aparece em segundo lugar com 59 pontos e visita o Ceará, às 19h, no Castelão, em Fortaleza (CE). Com 43 pontos, o time cearense está fora da briga, em 11.º lugar, mas quer confirmar logo sua presença na competição em 2024. Em tese, precisa de mais três pontos.

Os dois confrontos paulistas serão realizados mais tarde, às 21h30. Quinto colocado com 55 pontos, o Guarani ligou o sinal de alerta após três partidas sem vencer e quer reagir diante da sua torcida, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Botafogo vive situação confortável, similar a do Ceará, com 43 pontos, em 12.º lugar.

O Novorizontino é outro que caiu de rendimento e busca se reencontrar com a vitória após quatro jogos. Sétimo colocado com 53 pontos, recebe a Ponte Preta no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). A Ponte, por outro lado, está ameaçada pelo rebaixamento, em 16.º lugar, com 35 pontos, dois a mais do que a Chapecoense, primeira da degola. Além disso, não vence há oito jogos, com quatro empates e quatro derrotas.

A rodada seguirá no sábado, com destaque para o clássico goiano entre Vila Nova e Atlético-GO e outro confronto paulista, entre Ituano e Mirassol. No domingo, o líder Vitória recebe o Juventude, integrante do G-4, e, na segunda-feira, Chapecoense e Tombense finalizam a rodada com confronto direto pela permanência. Este jogo, em princípio, seria disputado sábado, porém, foi transferido a pedido dos clubes, que temiam um clima desfavorável na região oeste de Santa Catarina. Os serviços meteorológicos preveem fortes chuvas na data inicial.

CONFIRA OS JOGOS DA 34.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

19h

Ceará x Sport

21h30

Novorizontino x Ponte Preta

Guarani x Botafogo

SÁBADO

15h30

Criciúma x Sampaio Corrêa

15h30

Ituano x Mirassol

19h

Vila Nova x Atlético

DOMINGO

18h30

Londrina x CRB

19h

Vitória x Juventude

SEGUNDA-FEIRA

20h

Chapecoense x Tombense