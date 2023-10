Xavi não garante retorno de Lewandowski e outros titulares do Barcelona para o clássico

Desfalques do Barcelona ao longo deste mês, Robert Lewandowksi, Frenkie de Jong, Pedri e Jules Koundé voltaram a treinar sob o comando do técnico Xavi Hernández nesta sexta-feira, mas não há garantia de que estarão em campo neste sábado, quando a equipe catalã recebe o Real Madrid no Camp Nou, em clássico marcado para as 11h15 (de Brasília). Em coletiva de imprensa, Xavi evitou falar sobre os possíveis retornos e foi breve ao tratar do assunto.

"Eu vou jogar com os meus melhores jogadores, com aqueles que estiverem 100% preparados e em condições de jogar. Nós não podemos cometer o erro de escalar um atleta que não esteja 100% fisicamente. Todos querem jogar, isso é óbvio, mas eu e minha equipe não vamos assumir qualquer tipo de risco desnecessário nesta partida", disse o treinador.

Nos jogos sem Lewandwoski, autor de seis gols e três assistências em dez jogos na temporada, o Barcelona até que tem se saído bem com as soluções ofensivas propostas por Xavi. Ferran Torres e João Félix corresponderam de forma positiva quando acionados para a posição de definição no ataque, embora não tenham o mesmo poder de finalização do centroavante polonês.

Com 24 pontos, o Barcelona está na briga pela liderança do Campeonato Espanhol e, caso vença o clássico, ultrapassa o rival, que tem 25. Será o primeiro encontro dos rivais nesta temporada, após três vitórias barcelonistas e duas merengues em 2022/2023. "O Real Madrid mudou o sistema em relação ao ano passado. Vinicius e Rodrygo se destacam bastante na profundidade ou do extremo por dentro, é uma equipe muito poderosa e temos que minimizar suas virtudes", avaliou Xavi.