Sport é derrotado pelo Ceará e pode perder vice-liderança da Série B

Em um duelo bastante disputado, o Sport perdeu para o Ceará, na Arena Castelão, por 2 a 1, nesta sexta-feira, e viu sua série invicta de oito jogos chegar ao fim. Pior, a equipe cearense pode perder a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao final da 34ª rodada. Chay abriu o placar com um golaço de voleio, Jorginho deixou tudo igual, mas Jean Carlos, de falta no segundo tempo, deu a vitória aos cearenses.

Com o resultado, o Sport segue estacionado a segunda colocação com 59 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, terceiro pelo saldo de gols - 18 a 12 - e que ainda atuará sábado diante do rival Vila Nova-GO. Mas não há risco do Sport sair do G-4 nesta rodada. De outro lado, o Ceará deu mais um passo rumo a manutenção na Série B em 2024 ao chegar aos 46 pontos. Além disso, acabou com um jejum de seis jogos sem vitória.

O duelo começou em alta intensidade e antes dos 15 minutos de jogo saíram dois gols. Aos nove minutos, Jean Carlos cruzou na área e encontrou Chay, sozinho, que emendou um voleio e fez um golaço, mandando a bola no ângulo e colocando o Ceará em vantagem.

Mas, a festa no Castelão acabou rápido e aos 15, o Sport deixou tudo igual. Nathan avançou pela direita e cruzou rasteiro para Jorginho, que mostrou oportunismo para marcar contra seu ex-clube. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas foi para o intervalo com o empate por 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, os dois times foram para cima em busca do desempate. Mas, isso só foi acontecer aos 23 minutos. Com um jogador a mais após a expulsão do volante Ronaldo Henrique, do Sport, o Ceará aproveitou a vantagem numérica para pular na frente do placar mais uma vez. Jean Carlos cobrou falta com maestria, mandando a bola rasteira e enganando o goleiro Dênis.

Depois do gol, o Sport se mandou à frente em busca do empate, com praticamente todos os seus jogadores indo ao ataque. A melhor chance de empate veio aos 41 minutos, quando Vagner Love recebeu na área e mesmo cara a cara com Richard, chutou para fora. Por isso, o Ceará acabou vencendo pelo placar de 2 a 1.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 35ª rodada. Na sexta-feira (dia 3), o Sport visita o Mirassol, no estádio Maião, às 19h. No sábado (dia 4), o Ceará encara o Botafogo-SP, também fora de casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17h.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 SPORT

CEARÁ - Richard; Lucas Ribeiro, Léo Santos, Luiz Otávio e Paulo Victor (Danilo Barcelos); Guilherme Castilho (Warley), Jean Carlos (Pedro Lucas) e Chay (Richardson); Erick, Erick Pulga (Pedrinho) e Saulo Mineiro.

Técnico: Vagner Mancini.

SPORT - Dênis; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Nathan (Rosales); Felipe (Vagner Love), Fábio Matheus (Fabinho) e Jorginho; Edinho (Edison Negueba), Diego Souza e Alan Ruiz (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Chay, aos nove, e Jorginho, aos 15 minutos do primeiro tempo. Jean Carlos, aos 23 minutos, do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Saulo Mineiro (Ceará) e Fábio Matheus, Felipe e Rafael Thyere (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo Henrique (Sport).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 110.060,00.

PÚBLICO - 6.430 total

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).