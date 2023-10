STU Open Rio tem disputa das quartas de final após paralisação de 3 horas por causa da chuva

Uma forte chuva interrompeu por três horas, nesta sexta-feira, a disputa do STU Open Rio, na Praça Duó, na Barra da Tijuca. Depois, com a melhora do tempo, os skatistas retomaram as manobras para definir os semifinalistas e apenas o Park masculino ficou para ter a classificação na manhã deste sábado.

Assim como no dia anterior, as disputas foram atrapalhadas pela chuva que caiu na capital carioca e o cronograma acabou prejudicado. O street masculino começou com atraso, mas a programação foi cumprida, assim como a definição dos semifinalistas. Campeão pan-americano no sábado e dono da melhor nota das qualificatórias do STU Open Rio, Lucas Rabelo parou nas quartas de final.

João Lucas Alves, o Xuxu, que entrou direto nas quartas, pois foi o vencedor da edição passada do campeonato, também não avançou. As vagas nas semifinais foram definidas com disputas em quatro baterias de quatro skatistas, e os dois melhores de cada uma se avançaram.

Giovanni Viana (74,76) e Abner Pietro (72,87) se classificaram na primeira bateria, enquanto o americano Jake Ilardi (79,70) e Filipe Mota (74,17) foram os classificados da segunda. Na bateria 3, apenas gringos avançaram: o eslovaco Richard Tury (76,32) e o colombiano Jhancarlo Gonzales (73,15). Já a bateria 4 deu vagas para o argentino Matias Dell Olio (70,44) e Wallace Gabriel (70,00).

No street feminino, Jazmin Alvares (55,27) e Rafaela Murbach (49,90) se classificaram na primeira bateria, enquanto na segunda passaram Page Heyn (57,74) e Maria Almeida (49,99). Pâmela Rosa (62,19) e Maria Lucia Rocha (51,89) foram as melhores na terceira. Na quarta, Rayssa Leal (81,30 - a melhor nota) e Morena Dominguez (51,50) foram as classificadas.

Na disputa do park feminino, Raicca Ventura, medalhista de prata no Pan e quarta colocada do ranking mundial, conseguiu a maior nota do dia, um 60,00 cravado, para avançar em primeiro lugar na bateria 4. A outra vaga ficou com Helena Laurino, de apenas 11 anos, que levou as mãos à boca impressionada com a própria exibição e ganhou um 50,97 para ir à semifinal.

Yndiara Asp (52,67) e Sofia Godoy (50,17) foram as classificadas da bateria 1 e Isadora Pacheco (51,52) e Fernanda Tonissi (51,00) conseguiram suas vagas ao disputarem a segunda bateria. As outras skatistas garantidas na semi são Dora Varella (50,47) e Victoria Bassi (50,22), que disputaram a bateria 3.