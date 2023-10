Thiago Monteiro derrota argentino e passa para a semifinal do torneio de tênis do Pan

O tenista brasileiro Thiago Monteiro garantiu vaga na semifinal do torneio de simples do Pan de Santiago, no Chile, ao vencer, nesta sexta-feira, o argentino Facundo Bagnis, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h27 de jogo.

Com o resultado, Thiago está a uma vitória de obter uma vaga para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Os dois finalistas no Pan garantem presença na competição do próximo ano.

Thiago, número 119 do ranking mundial, vai enfrentar na semifinal o chileno Tomas Barrios Vera, às 12h30 )de Brasília). Na outra semifinal, o brasileiro Gustavo Heide terá pela frente o argentino Facundo Diaz Acosta.

DUPLAS

Luísa Stefani e Laura Pigossi estão na final de duplas, após derrotarem as chilenas Alexa Guarachi e Fernanda Labraña por 2 sets a 0, com pariais de 6/2 e 6/3, em 1h16 de partida.

A dupla formada por Gustavo Hiede e Marcelo Demoliner não ficou atrás e também garantiu presença na decisão, após a vitória por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3 sobre os dominicanos Nick Hardt e Roberto Cid.