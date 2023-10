Criciúma e Atlético-GO jogam 'decisão' na rodada pelo G-4 da Série B

A briga pelo acesso continua neste sábado pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma enfrenta o Sampaio Corrêa para tentar continuar na briga pelo G-4 - zona de acesso. O Atlético-GO está com objetivo semelhante, já que faz o clássico com o Vila Nova também pensando nas quatro primeiras posições. O dia ainda trará o duelo paulista entre Ituano e Mirassol.

Com 54 pontos, o Criciúma vem de vitória sobre o CRB por 1 a 0 e sonha em brigar pelo acesso até a última rodada. Para isso, só a vitória interessa dentro de casa, no estádio Heriberto Hulse, diante do Sampaio Corrêa, que ainda está ameaçado de rebaixamento.

O time maranhense tem 36 pontos e ainda não confirmou sua permanência na divisão. Na última rodada, inclusive, perdeu para o líder Vitória por 1 a 0. A Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 33.

No Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Vila Nova e Atlético-GO fazem o clássico mineiro. O primeiro vive um de seus piores momentos e perdeu para o Tombense, por 2 a 1, na rodada passada. Com isso, precisa da reabilitação para continuar sonhando com acesso. Na tabela de classificação, tem 51 pontos. O técnico Lisca caiu após quatro jogos e Higo Magalhães volta a ser o interino.

De outro lado, o Atlético-GO está em alta. São cinco vitórias consecutivas, sendo a última para o ABC por 3 a 1, sequência que o fez se firmar no G-4. Com 59 pontos, não pode deixar a zona de acesso à elite do futebol nacional nesta rodada. O objetivo é aproveitar, pontuar e ficar mais perto do acesso.

O outro duelo é paulista, entre Ituano e Mirassol no estádio Novelli Júnior, em Itu. O time da casa tem 36 pontos e vem de um empate sem gols com a Ponte Preta. A meta é permanecer na divisão, já que continua ameaçado de queda.

Já o Mirassol empatou em casa por 0 a 0 com o Guarani na rodada passada e precisa vencer para seguir próximo do G-4. Com 53 pontos, pode entrar de vez na briga em caso de vitória.

A rodada continuará no domingo com mais dois jogos. O Londrina enfrenta o CRB no estádio do Café. O líder Vitória desafia o Juventude, no Barradão, em Salvador (BA). Na quinta-feira, o ABC foi rebaixado após empatar com o Avaí por 1 a 1. O time potiguar é o lanterna com apenas 21 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 34ª RODADA:

SÁBADO

15h30

Criciúma x Sampaio Corrêa

15h30

Ituano x Mirassol

19h

Vila Nova x Atlético

DOMINGO

18h30

Londrina x CRB

19h

Vitória x Juventude

SEGUNDA-FEIRA

20h

Chapecoense x Tombense