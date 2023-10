Jorge Martin faz pole, vence sprint na Tailândia e diminui distância para Bagnaia na MotoGP

Jorge Martin largará da frente para buscar diminuir a diferença para Francesco Bagnaia na etapa da Tailândia da MotoGP. Neste sábado, o espanhol da Pramac fez tempo de 1min29s287 para garantir a pole position, sua quarta nas últimas seis corridas. Bagnaia largará da segunda fila, em sexto, no domingo. A diferença, que era de 27 pontos, caiu para 18 com a vitória de Martin na corrida sprint neste sábado, a sétima vitória do piloto na corrida curta nesta temporada e quinta consecutiva.

Restando quatro corridas para o fim do calendário 2023 da MotoGP, Francesco Bagnaia tem 369 pontos, seguido por Martin, com 351. Marco Bezzecchi é o terceiro, com 297. Junto com a Pramac, a primeira fila terá Luca Marini e Aleix Espargaró. Bezzecchi parte da quarta posição, Brad Binder larga em quinto. Além de Bagnaia, Alex Marquez, Marc Marquez, Maverick Viñales e Fabio Quartararo fecham o top 10 da largada.

Na sprint, Jorge Martin garantiu tempo de 19min41s593 para cruzar a linha de chegada em primeiro no Circuito Internacional de Chang, somando mais 12 pontos. Brad Binder e Luca Marini aproveitaram as boas situações no grid para garantirem lugar no pódio.

Peco Bagnaia terminou a sprint apenas na sétima posição, somando três pontos. Antes dele vieram Mac Marquez (4º), Aleix Espargaró (5º) e Marco Bezzecchi (6º). Alex Marquez, Johann Zarco e Jack Miller completaram o top 10 da sprint. A corrida principal da etapa da Tailândia da MotoGP está prevista para começar às 5h deste domingo, no horário de Brasília.

Confira o grid de largada da etapa da Tailândia da MotoGP:

1.º - Jorge Martin (ESP/Pramac)

2.º - Luca Marini (ITA/VR46)

3.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

4.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46)

5.º - Brad Binder (AFS/KTM)

6.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

7.º - Alex Marquez (ESP/Gresini)

8.º - Marc Marquez (ESP/Honda)

9.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia)

10.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

11.º - Johann Zarco (FRA/Pramac)

12.º - Augusto Fernández (ESP/KTM)

13.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini)

14.º - Raul Fernández (ESP/Aprilia)

15.º - Jack Miller (AUS/KTM)

16.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda)

17.º - Pol Espargaró (ESP/KTM)

18.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

19.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda)

20.º - Miguel Oliveira (POR/Aprilia)

21.º - Enea Bastianini (ITA/Ducati)

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Tailândia:

1.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 19min41s593

2.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 0s933

3.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 1s841

4.º - Marc Marquez (ESP/Honda), a 3s503

5.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 3s581

6.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 4s029

7.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 4s121

8.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 6s727

9.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 7s323

10.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 9s240

11.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 9s339

12.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 10s356

13.º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 12s312

14.º - Raul Fernández (ESP/Aprilia), a 15s390

15.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 15s535

16.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 15s644

17.º - Miguel Oliveira (POR/Aprilia), a 17s753

18.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 22s675

19.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 37s854

Não completaram a sprint - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini) e Augusto Fernández (ESP/KTM)