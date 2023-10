Substituto de Gabriel Jesus, Nketiah faz 3 gols em vitória do Arsenal sobre lanterna Sheffield

O Arsenal contou com o brilho individual de Edward Nketiah para derrotar o Sheffield United, lanterna do Campeonato Inglês neste sábado, pela 10ª rodada. Substituindo Gabriel Jesus, desfalque na partida, o atacante inglês marcou três belos gols na vitória por 5 a 0 do time de Mikel Arteta.

O Arsenal mantém a perseguição ao rival Tottenham e sobe momentaneamente para a vice-liderança do campeonato. São 24 pontos para o Arsenal e 26 para o Tottenham, que venceu na abertura da rodada nesta sexta-feira. O Sheffield segue em último, com apenas um ponto e sem vitórias.

O Arsenal fez um primeiro tempo de muita movimentação, principalmente com apoio de seus pontas, mas pouco finalizou. O Sheffield se defendeu por quase meia hora, até que aos 28 minutos o jovem Nketiah conseguiu furar o bloqueio na primeira finalização da partida inteira. O atacante inglês recebeu na área de Rice, dominou ajeitando e finalizou com categoria para tirar do goleiro.

Nketiah voltou a aparecer no comecinho do segundo tempo, aos 4 minutos, para fazer 2 a 0. Após bola na área em cobrança de escanteio, o goleiro espalmou e o atacante pegou sobra para fazer 2 a 0. Aos 13, o jovem Nketiah marcou seu terceiro gol na partida. Confiante, o atacante girou na intermediária e bateu no ângulo para fazer um golaço.

Já aos 42 minutos, o Arsenal marcou o quarto gol para confirmar a goleada. Fábio Vieira sofreu pênalti e cobrou com categoria para fazer o quarto. Com 10 minutos de acréscimos, ainda deu tempo do Arsenal marcar o quinto gol. Em cobrança de escanteio na área, o zagueiro Tomiyasu marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal.

No mesmo horário, o Bournemouth venceu o Burnley de virada por 2 a 1. O Burnley é o vice-lanterna, com apenas quatro pontos, já o Bournemouth chega aos seis pontos e deixa a zona de rebaixamento.