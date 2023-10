Com 2 gols de Bellingham, Real Madrid busca virada por 2 a 1 no clássico com Barcelona

Jude Bellingham tem apenas 20 anos de idade e um começo de carreira impressionante pelo Real Madrid. Se faltava um clássico contra o Barcelona para coroar o grande momento do jovem inglês, a partida dos sonhos aconteceu neste sábado. Após sair perdendo no Camp Nou, Bellingham empatou e virou o confronto por 2 a 1 para o Real Madrid na casa do rival. O clássico foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

A briga pelo título espanhol parece que vai ser longa nesta temporada. No primeiro clássico, os rivais entraram em campo neste sábado separados por apenas um ponto. A vitória por 2 a 1 lança o Real Madrid à liderança do campeonato, com 28 pontos, empatado com o Girona. O Barcelona fica em terceiro, com 24 pontos.

Bellingham agora possui 13 partidas com a camisa do Real Madrid, 13 gols e três assistências. Um início de história que vem chamando muita atenção. O Real foi dominado pelo Barcelona no primeiro tempo, mas a estrela do seu meio-campista falou mais alto na etapa final, com um golaço no empate e depois contando com a sorte para a virada. Gundogan fez o gol do Barça no primeiro tempo.

O Barcelona começou o clássico em casa com intensidade. Aos 6 minutos, o time de Xavi Hernández aproveitou desentendimento da defesa do Real Madrid para abrir o placar com Ikay Gundogan. O alemão pegou a sobra da bola na área e só tirou de Kepa. O Real também atacava, mas o Barcelona estava mais inteiro em campo. O jovem Fermín chegou a carimbar a trave de Kepa, após recuperação de bola no ataque.O Real Madrid até teve situações de perigo, mas todas em chutes para fora. O time visitante não conseguiu trabalhar a bola na área do adversário em busca do empate no primeiro tempo.

A trave e o goleiro Kepa salvaram o Real Madrid de levar o segundo gol no início do segundo tempo, em uma sequência de ataques. O Barcelona seguiu melhor em campo. O lateral João Cancelo deu trabalho e teve duas boas chances para marcar, mas não converteu.

Quando o Real Madrid mais precisava dele, o iluminado Jude Bellingham marcou um golaço para empatar o confronto, aos 23 minutos. O inglês pegou a bola da entrada da área, o meia acertou uma pancada para fazer mais um gol pela camisa madridista.

O jogo ficou aberto na reta final, com os dois times com condições de buscar a vitória. O Barcelona teve as melhores chegadas, principalmente com uma finalização venenosa de Lewandowski. Mas o grande momento está voltado para Bellingham. Já nos acréscimos, uma tentativa de domínio de Modric na área sobrou para o camisa 5 fazer o gol também da virada.