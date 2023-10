RB Leipzig goleia o Colônia e fica na cola do pelotão de frente do Campeonato Alemão

O RB Leipzig aproveitou a rodada do final de semana para se manter firme na perseguição aos primeiros colocados do Campeonato Alemão ao atropelar o Colônia por 6 a 0, neste sábado, jogando sob o apoio de sua torcida.

A vitória foi construída no primeiro tempo, quando o time da casa foi para o intervalo já com a vantagem de quatro gols no marcador. Na etapa final, Sesko e Baumgartner fecharam a goleada. Com o resultado, o Leipzig soma agora 20 pontos, tem três a menos que o líder Bayern de Munique, e ocupa a quarta colocação na tabela de classificação.

Cumprindo uma campanha decepcionante, o Colônia é o vice-lanterna do torneio com quatro pontos e está à frente somente do Mainz. O resultado adverso aumenta a crise no clube, já que o time sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogos.

No jogo, Timo Werner abriu o caminho da vitória ao converter um pênalti logo aos 15 minutos. O confronto se manteve equilibrado até a parte final do primeiro tempo, quando o Colônia sofreu um apagão e levou três gols em oito minutos.

Aos 40 minutos, Openda recebeu livre na área para aumentar a vantagem. Três minutos mais tarde, David Raum completou um cruzamento de Henrichs e fez mais um. Nos acréscimos, Openda marcou novamente e estabeleceu o 4 a 0.

Na volta do intervalo, com o jogo sob controle, o Leipzig cadenciou a partida e só voltou a balançar a rede no final do confronto. Aos 43 minutos, Sesko mostrou oportunismo ao aproveitar o rebote e aumentar para 5 a 0. Nos acréscimos, foi a vez de Baumgartner arriscar um chute de longe para superar o goleiro e fechar o massacre em 6 a 0.