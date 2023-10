Criciúma vence Sampaio Corrêa, dorme no G-4 da Série B e torce contra o Juventude

O Criciúma voltou a encontrar uma sequência de vitórias. Na tarde deste sábado fez o dever de casa ao superar o Sampaio Corrêa, no Estádio Heriberto Hülse, pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou a sua segunda vitória consecutiva, voltando também ao G-4 - zona de acesso.

O Criciúma agora soma 57 pontos e pegou o elevador para a quarta colocação, ultrapassando Novorizontino e Juventude, ambos com 56. Mas o time gaúcho ainda vaie entrar em campo domingo, enfrentando o líder Vitória, em Salvador (BA). Enquanto isso, o Sampaio estacionou nos 36 pontos, em 15.º, apenas três acima da Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento.

A partida começou com muita emoção. Aos quatro, Claudinho lançou para Hygor, que por pouco não abriu o placar. Mas não demorou para o camisa 31 balançar as redes. Aos 15 minutos, Jonathan cruzou na cabeça de Hygor, que desta fez, colocou para o fundo do gol, fazendo 1 a 0 para o Criciúma.

Após o gol, o time catarinense seguiu no ataque. Com uma defesa instável, o Sampaio buscava se segurar atrás, porém, não conseguiu evitar o segundo gol. Aos 34, Arilson recebeu passe de Eder na intermediária e encontrou espaço, para de fora da área, ampliar a vantagem: 2 a 0.

Aos 39, Alyson quase diminuiu para o visitante, mas parou no goleiro Gustavo, que pegou um bom chute de fora da área. O Sampaio tentou novamente com Vinícius Alves, que também parou em Gustavo. Mas quem sorriu novamente foi o time da casa. Aos 48, em erro da defesa maranhense, a bola sobrou para Claudinho, que aproveitou a falha e fechou o placar do primeiro tempo em 3 a 0.

Na volta para a segunda etapa, o Criciúma buscou segurar o resultado, adotando um jogo mais estratégico. A primeira chance de perigo do tempo final, porém, foi do time da casa. Aos 13, Eder cobrou falta direto para o gol, mas a bola passou rente ao travessão.

O Sampaio respondeu com Thiaguinho, aos 16, que parou da defesa adversária. Aos 24, Thiaguinho novamente chegou com perigo, de cabeça, mas Gustavo defendeu. O Criciúma quase fez o quarto com Rodrigo, aos 25, mas Thiago Braga parou o zagueiro.

O time da casa então passou a administrar ainda mais o resultado, e com uma defesa bem postada, segurou o placar até o apito final, fechando a partida em 3 a 0 e selando seu retorno ao G-4.

As equipes voltam a campo, para a 35ª rodada da Série B, em dias diferentes. No sábado (dia 4), o Sampaio Corrêa encara o Tombense, às 19h30, no estádio Castelão, em São Luis (MA). Já o Criciúma, fica mais de uma semana sem jogar. Os catarinenses encaram o ABC somente na outra terça-feira (dia 7), quando às 21h30, buscará mais uma vitória em casa.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 X 0 SAMPAIO CORRÊA

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Cristovam), Rodrigo, Matheus Mancini e Marcelo Hermes; Arilson, Barreto (Miqueias) e Fellipe Mateus; Claudinho (Marquinhos Gabriel), Eder (Fabinho) e Hygor (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel (Thiago Braga); Lucas Mota, Ícaro, Rafael Jansen e Pará; Ferreira (Thiaguinho), Neto Paraíba, Robinho (Eloir), Riquelmo (Henrique) e Alyson; Vinícius Alves (Getterson). Técnico: Fernando Marchiori.

GOLS - Hygor, aos 16, Arilson, aos 34, e Claudinho, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barreto, Matheus Mancini, Arilson (Criciúma); Ícaro, Alyson (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 231.800,00.

PÚBLICO - 12.152 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).