Juventus consegue vitória no fim e dorme na liderança do Campeonato Italiano

A Juventus precisou sofrer até os acréscimos para confirmar a vitória de 1 a 0 sobre o Verona neste sábado, em Turim, pelo Campeonato Italiano. A persistência acabou premiando a equipe alvinegra que, com o resultado, chegou à liderança da competição.

O time do técnico Massimiliano Allegri contabiliza agora 23 pontos na classificação e dorme na primeira colocação. A equipe, no entanto, poderá ser ultrapassada em caso de vitória da Inter e do Milan, que entram em campo neste domingo.

O gol que garantiu os três pontos foi marcado aos 52 minutos da etapa final. Diante da pressão da Juventus na área adversária, Andrea Cambiasso aproveitou um rebote e estufou a rede do Verona.

Mais dois jogos aconteceram pela rodada deste sábado do Campeonato Italiano. O Torino visitou o Lecce e venceu o confronto por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Alessandro Buongiorno. Com a vitória, o Torino chegou aos 12 pontos, um a menos que o Lecce, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

No outro confronto do dia, Sassuolo recebeu o Bologna e só empatou em 1 a 1. Boloca abriu o placar para os mandantes no final do primeiro tempo enquanto Zirkzee decretou o empate a poucos minutos do fim da etapa final. Na tabela, o Bologna ocupa a sétima colocação com 15 pontos, quatro a mais que o seu adversário.