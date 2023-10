Ituano segura empata com Mirassol e respira na luta contra rebaixamento da Série B

O Ituano somou mais um ponto na luta contra o rebaixamento ao ficar no empate sem gols com o Mirassol neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, impediu que o rival se aproximasse do G-4.

Com o resultado, o Ituano chegou há nove jogos sem vencer. No entanto, tem 37 pontos, ainda com uma folga em relação à zona de rebaixamento. Já o Mirassol tem 54 e perdeu a oportunidade de dormir dentro do G-4.

Ainda sonhando com o acesso, o Mirassol resolveu se arriscar e foi para cima do Ituano. Uma das melhores chances do primeiro tempo aconteceu logo aos três minutos. Gabriel cruzou e deixou Guilherme Biro na cara do gol. O lateral chegou batendo e mandou para fora.

O Mirassol continuou melhor e voltou a perder uma nova oportunidade de gol. Aos 12, Zé Roberto recebeu de Chico Kim e acionou Danielzinho dentro da área. O meia bateu e mandou na rede pelo lado de fora.

Do outro lado, o Ituano ficou em lampejos de Eduardo Person e nas tentativas em velocidade de Emerson Urso. Bem postado, o Mirassol não deu espaço para o rival. Com isso, o duelo foi para o intervalo no 0 a 0.

No segundo tempo, o Mirassol esboçou uma pressão inicial, mas o arremate de Negueba, aos cinco minutos, passou raspando o travessão. O time visitante foi perdendo o gás e deixou o Ituano crescer. Aos 21, Eduardo Person colocou a bola na cabeça de Alex Muralha, que fez grande defesa.

Nos minutos finais, o Mirassol arriscou com Camilo, que cobrou falta venenosa, mas mandou para fora. A última grande chance foi do Ituano, aos 37. Iury foi até a linha de fundo e cruzou para Matheus Cadorini. O atacante cabeceou e por muito pouco não mandou no ângulo.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Sport na sexta-feira, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). No mesmo dia, às 21h30, o Ituano visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 MIRASSOL

ITUANO - Jefferson Paulino; Iury, Claudinho (Rafael Pereira), Marcel e Kauan Richard; Marthã (Yann Rolim), Eduardo Person (Rafael Carvalheira) e José Aldo; Felipe Saraiva (Hélio Borges), Quirino (Matheus Cadorini) e Emerson Urso. Técnico: Marcinho.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Heitor), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Chico Kim (Camilo), Danielzinho e Gabriel (Fernandinho), Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Jucimar). Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS - José Aldo (Ituano); Lucas Ramon (Mirassol).

ÁRBITRO - Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP).

RENDA - R$ 20.220,00.

PÚBLICO - 1.301 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).