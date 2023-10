Leclerc admite surpresa com pole no GP do México e vê corrida como loteria

Surpresa, este foi o sentimento do piloto da Ferrari, Charles Leclerc, ao terminar o treino classificatório deste sábado, para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, com o melhor tempo e a conquista da pole position. Depois de ver o holandês Max Verstappen dominar os treinos livres, o monegasco falou sobre o resultado do grid.

"Duas poles seguidas. Sinceramente não esperava por este resultado. No treino conseguimos encaixar tudo junto e deu certo. Pneus, acerto do carro e, no fim, encerramos os trabalhos com o melhor tempo", afirmou o piloto.

Feliz por ter conquistado a posição nobre no grid, Leclerc ficou na defensiva ao ser questionado sobre as chances da Ferrari de lutar pela vitória no GP do México neste domingo.

"Vai ser uma corrida muito difícil. Não dá para fazer nenhuma previsão. Temos que focar no nosso trabalho e no que estamos fazendo. É uma prova com 71 voltas e vamos tentar repetir o acerto que executamos nos treinos", comentou.

Outro ponto de desconfiança levantado pelo piloto é sobre o traçado da pista, já que a primeira curva possibilita uma boa chance de recuperação para os carros com maior potência (caso da Red Bull). "Não sei se a pole é o melhor lugar para largar. Feliz por estar na frente, mas vamos esperar pelo dia da prova."

Além de obter a pole com Leclerc, a escuderia italiana emplacou também o piloto Carlos Sainz no segundo lugar, dominando a primeira fila. A sensação do piloto espanhol em relação ao resultado do treino classificatório também foi de espanto ao desbancar Max Verstappen das duas primeiras colocações.

"Foi complicado conseguir brigar pelas primeiras posições, mas o resultado coloca os dois carros da Ferrari em uma excelente condição. Não estamos indo tão bem em termos de desempenho quando corremos com o tanque cheio. Mas vamos competir. Temos essa boa vantagem e agora vamos ver o que podemos fazer", completou Sainz.

Esta foi a sexta pole position da Ferrari na temporada de 2023 e a quarta conquistada por Leclerc que antes havia largado em primeiro no Azerbaijão, Bélgica e Estados Unidos. Neste ano, Sainz saiu na frente na Itália e em Singapura.