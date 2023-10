Abel compara Palmeiras à Holanda de 1974, apesar do placar apertado na vitória sobre o Bahia

Abel Ferreira não economizou elogios ao time do Palmeiras após a vitória sobre o Bahia, neste sábado, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, o placar de 1 a 0 não representou a superioridade da equipe alviverde, cujo desempenho tático valeu uma comparação à lendária seleção holandesa de 1974.

"Nós temos tido nos últimos jogos uma disciplina tática, mas com liberdade para trocar posições, voltar aos tempos do Rinus Michels técnico holandês), do futebol total. Esses jogadores têm posições a cumprir, mas também liberdade. A diferença foi na eficácia. Fizemos um jogo semelhante ao do São Paulo, mas não podemos desperdiçar tantas oportunidades", afirmou o treinador.

Abel esperava que o time repetisse o aproveitamento que teve no clássico com o São Paulo no meio de semana. "Fiquei um pouco aborrecido, você chuta 25 vezes e faz um gol, como foi contra o Boca. Hoje fizemos 20 e poucos e fizemos um gol. Contra o São Paulo fizemos 12 chutes, e convertemos cinco. Era um jogo para ficar três ou quatro, mas não tivemos a calma. Jogar no Palmeiras é muita responsabilidade, tem que passar a bola para ao lado se o jogador tiver mais condições."

O técnico palmeirense só não gostou quando pergunta de uma possível aproximação ao líder Botafogo. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 53 pontos, seis a menos que o primeiro colocado, mas com dois jogos a mais. O próximo desafio palmeirense é exatamente contra o rival carioca, quarta-feira, ás 21h30, no Engenhão.

"Já falei sobre isso (título brasileiro), não vou reprisar. Temos nove jogos, temos um bom jogo pela frente. Um jogo a cada vez, queremos ganhar todos. Queremos ganhar o próximo", afirmou Abel Ferreira.