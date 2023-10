Com Engenhão lotado, Botafogo enfrenta o Cuiabá para manter distância na liderança

Apesar de não ter entrado em campo no meio de semana, por ter tido seu jogo contra o Fortaleza adiado, porque o adversário disputaria a final da Copa Sul-Americana neste fim de semana, o Botafogo se deu bem com os resultados da última rodada. Afinal, dois de seus principais rivais na briga pelo título tropeçaram: Red Bull Bragantino e Flamengo. Focado em manter a distância na liderança, o Botafogo recebe o Cuiabá, neste domingo, às 20h, no estádio Engenhão, de novo lotado, pela 30ª rodada.

Atualmente, o Botafogo está invicto há quatro jogos e tem 59 pontos, isolado na primeira colocação. O vice-líder Red Bull Bragantino tem 52 e fica sete atrás, enquanto Palmeiras e Flamengo têm 50 cada.

Esta será a nona partida seguida com o Engenhão lotado. A diretoria confirmou na manhã desta sexta-feira que os ingressos estão esgotados.

Como de costume, o técnico Lúcio Flávio irá repetir a base titular do Botafogo, fato que é praxe desde que assumiu o comando, com poucas mudanças. A única baixa desta vez será o atacante Victor Sá, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Internacional, no jogo que começou sábado e terminou domingo devido os problemas de iluminação no estádio.

Quem deve herdar a vaga é Luís Henrique, que volta a ser titular depois de quase um mês. De outro lado, Rafael, Patrick de Paula e Lucas Fernandes seguem entregues ao departamento médico tratando lesões graves. Matheus Nascimento e Diego Hernández, que estão disputando os Jogos Pan-Americanos, pela seleção brasileira e uruguaia, também são baixas.

Luís Henrique falou sobre o foco no título. "É um sonho conquistar um título aqui e estamos trabalhando bastante para isso. Dá uma certa ansiedade, sim, mas ao mesmo tempo sabemos que temos que focar ainda mais agora. É necessário continuar trabalhando muito forte, com humildade. Serão jogos duros, mas temos um elenco qualificado e com certeza iremos bem preparados para as próximas partidas."

O Cuiabá vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na Arena Pantanal, sendo o 12º colocado com 37 pontos MP início da rodada. O Goiás, time que abre a zona de rebaixamento, tem 31. O técnico António Oliveira terá força máxima e vai escalar o time titular.

Sem novos desfalques por suspensão ou lesão e ainda conta com o retorno do atacante Jonathan Cafú, que não atuou contra o Corinthians, por estar emprestado pelo rival. Mesmo assim, ele deve começar a partida como opção no banco de reservas. "Sabemos que o Botafogo tem um grande time, ainda mais que estão na liderança. Mas, vamos para o campo com o foco de trazer pontos para casa. Cada ponto é importante para chegarmos aos nossos objetivos dentro do campeonato", disse o treinador.