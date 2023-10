Vitória e Juventude fazem confronto de melhor mandante e melhor visitante da Série B

Bem perto de garantir o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe neste domingo, a partir das 19h, o Juventude no Barradão, em Salvador (BA), pela sequência da 34.ª rodada da Série B. O duelo coloca frente a frente o melhor mandante e o melhor visitante da competição.

Com 64 pontos, o Vitória lidera de forma isolada e terminou a última rodada com nove pontos de diferença para o quinto colocado. O time baiano vem de dois triunfos seguidos, diante do Guarani, por 2 a 0, e do Sampaio Corrêa, por 1 a 0.

Dentro de casa, a sequência é mais impressionante. São nove vitórias e um empate nos últimos dez jogos. No total, já fez 16 partidas como mandante, com 13 vitórias, um empate e duas derrotas, a última delas em 11 de junho, por 1 a 0 contra o Criciúma.

O Juventude também está em bom momento, com cinco jogos sem perder, mas ligou o sinal de alerta após três empates seguidos: 1 a 1 contra o Tombense, e 2 a 2 contra Sport e Londrina. Com 56 pontos, terminou a última rodada na quarta posição. Como visitante, tem a melhor campanha, com oito vitórias, três empates e cinco derrotas em 16 jogos.

Um pouco antes, às 18h30, Londrina e CRB também se enfrentam no Estádio do Café, no Paraná. O Londrina está em situação bem complicada, pois ocupa a vice-lanterna (19º) com 26 pontos. Terminou a última rodada com nove pontos a menos do que o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o CRB, com 49 pontos, está no meio da tabela e ainda sonha com o acesso, apesar de ser difícil.

Na segunda-feira, Chapecoense e Tombense finalizam a rodada com confronto direto pela permanência na divisão. O jogo seria disputado no sábado, mas foi transferido por conta da previsão de fortes chuvas em Santa Catarina.

CONFIRA OS JOGOS DA 34ª RODADA:

DOMINGO

18h30

Londrina x CRB

19h

Vitória x Juventude

SEGUNDA-FEIRA

20h

Chapecoense x Tombense