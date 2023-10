Bia Haddad é campeã nas duplas ao lado de Kudermetova e faz dobradinha no Elite Trophy

Horas após o título de simples contra a chinesa Qinwen Zheng, a brasileira Beatriz Haddad Maia entrou em quadra em Zhuhai, na China, para levantar mais um troféu. Desta vez, ela faturou o título nas duplas do WTA Elite Trophy, jogando ao lado da russa Veronika Kudermetova. Elas derrotaram a japonesa Miyu Kato e a indonésia Aldila Sutjiadi por 2 sets a 0, com dupla parcial de 6/3.

A brasileira conquistou uma dobradinha inédita no torneio chinês e fez isso sem perder sets, tanto nas duplas quanto no simples. Este foi o sexto título de duplas da carreira de Bia Haddad, em nove finais.

Ao lado de Kudermetova, Beatriz foi dominante no sexto game para conseguir uma quebrada, seguida de outra logo na sequência, que encaminhou a vantagem por 6 a 3 no primeiro set. O segundo set começou equilibrado e as quebras da dupla vencedora ficaram para os dois últimos games de saque das adversárias, fechando em mais um 6/3.

TÍTULO NO SIMPLES

Mais cedo neste domingo, Beatriz Haddad Maia foi campeã também em simples. A tenista brasileira venceu a anfitriã Qinwen Zheng em 2h51min para confirmar a terceira e maior conquista de sua carreira. A parcial do confronto foi 2 sets a 0 a favor de Bia, ambos no tie-break. As parciais foram 7/6 (13/11) e 7/6 (7/4).

Este foi o maior título de simples do tênis brasileiro desde a conquista de Gustavo Kuerten no Masters Series de Cincinnati, em 2001. O título é o primeiro de Beatriz Haddad nesta temporada e garantirá a brasileira no top 15 do ranking da WTA pelo segundo ano consecutivo. Bia subirá da 19ª para a 11ª colocação do ranking, colada no top 10. A menos que Barbora Krejcikova jogue duas partidas ou vença uma como suplente em Cancún, Bia retornará ao número 10 do ranking. Com a pontuação alcançada, Bia Haddad também está matematicamente classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.